Bakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor! Sergey Şoygu ile görüştü
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
10 Haziran 2024 16:49 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:36
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu ile görüştü. Görüşmede; Suriye, Gazze’deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna’daki gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği son sürat devam ediyor. Dışişleri Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Bakan Fidan'ın temaslarına ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldiği aktarıldı.
GAZZE DİPLOMASİSİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede; Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
Kaynak: tgrthaber.com