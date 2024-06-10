Bakan Fidan'ın Gazze diplomasisi sürüyor! Sergey Şoygu ile görüştü

10 Haziran 2024 16:49 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 17:36

Hakan Fidan'ın Uygur Türklerini ziyaretiyle ilgili dikkat çeken analiz! Soydaşlarının hakkını savunuyor

Hakan Fidan'ın Uygur Türklerini ziyaretiyle ilgili dikkat çeken analiz! Soydaşlarının hakkını savunuyor

Doha'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan, Heniyye ile bir araya geldi

Doha'da Gazze diplomasisi! Bakan Fidan, Heniyye ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği son sürat devam ediyor. Dışişleri Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Bakan Fidan'ın temaslarına ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldiği aktarıldı.

GAZZE DİPLOMASİSİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede; Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.