Bakan Fidan'ın Uygur Türkü Emine teyze ile sohbeti yüzleri gülümsetti

06 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 11:12

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında yaptığı Urumçi ve Kaşgar bölgelerini ziyaret etti. Bakan Fidan, kentin sokaklarını gezdi ve vatandaşlarla tek tek sohbet etti.

Gezerken karşılaştığı bir kadının yanına oturan Bakan Fidan, yaşlı kadının elini öptü ve onunla sohbet etmeye başladı. Fidan, Türkiye'den geldiğini ve Sincan Uygur Özerk Bölgesinin çok güzel olduğunu ifade etti.

BAKAN FİDAN, YAŞLI KADINDAN DUA İSTEDİ

Yaşının 80 olduğunu, Çince bilmediğini ve adının "Emine" olduğunu aktaran kadın, Fidan'a çocuklarının adını da söyledi. Bakan Fidan, yaşlı kadından dua istedi.