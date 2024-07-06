Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği: TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

06 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:28

İlham Aliyev, Bakan Fidan'ı Şuşa'da kabul etti

İlham Aliyev, Bakan Fidan'ı Şuşa'da kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiğini sürüyor. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa kentine gitmişti.

Toplantının açılışını ev sahibi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli toplantının, teşkilatın potansiyelinin ve mevcut iş birliklerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlayacağından eminiz"

AZBERYCAN-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE SON DURUM

Konuşmasında; güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma-iletişim, çevre gibi alanlarda sektörel iş birliği beklentilerini vurgulayan, Bayramov, ayrıca çatışma sonrası bölgesel gelişmeler, işgalden kurtarılan bölgelerdeki geniş çaplı yeniden yapılanma çalışmaları ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.