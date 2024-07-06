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Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği: TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Temmuz 2024 09:19 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 09:28
Bakan Fidan&#039;ın yoğun diplomasi trafiği: TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı&#039;na katıldı

Dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan, Şuşa'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiğini sürüyor. Bakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Şuşa kentine gitmişti.

Toplantının açılışını ev sahibi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu önemli toplantının, teşkilatın potansiyelinin ve mevcut iş birliklerinin en üst düzeye çıkarılmasına katkı sağlayacağından eminiz"

Bakan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği: TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı - 1. Resim

AZBERYCAN-ERMENİSTAN NORMALLEŞME SÜRECİNDE SON DURUM

Konuşmasında; güvenlik, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma-iletişim, çevre gibi alanlarda sektörel iş birliği beklentilerini vurgulayan, Bayramov, ayrıca çatışma sonrası bölgesel gelişmeler, işgalden kurtarılan bölgelerdeki geniş çaplı yeniden yapılanma çalışmaları ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme sürecinin son durumu hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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