Bakan Güler'den sınır ötesi harekât sinyali: Seyirci kalmamızı kimse beklemesin

26 Temmuz 2024 18:11 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 18:20

Yaşar Güler 15 Temmuz'un bilinmeyen detaylarını anlattı! Çok çarpıcı Hakan Fidan ve MİT detayı

Yaşar Güler 15 Temmuz'un bilinmeyen detaylarını anlattı! Çok çarpıcı Hakan Fidan ve MİT detayı

Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı

Bakan Yaşar Güler 'bu sevindirici bir şey' dedi ve bombayı patlattı

Türkiye, son dönemde Irak ve Suriye ile güvenlik alanında önemli adımlar atıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve MİT Başkanı'nın da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililer, Irak'a bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyaretler kapsamında, Kalkınma Koridoru Projesi için birçok ön anlaşma imzalanırken Türkiye'nin sınıf güvenliği daha da önemli hale geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Al Jazeera Net'e verdiği röportajda, bu üç ülke arasındaki güvenlik temelli görüşmeleri ve ilişkileri değerlendirirken sınır ötesi harekatın meşru müdafaa çerçevesinde var olduğunu belirterek operasyon sinyali verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Güler, "Irak ve Suriye’nin kuzeyinde icra ettiğimiz operasyonlarla sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridorunu parçalarken; sınırlarımızın güvenliğini ileriden sağladık. Bu önemli başarının altını özellikle çizmek istiyorum" dedi. Terör örgütlerine karşı yürütülen etkin operasyonların devam ettiğini vurgulayan Güler, örgütlerin ciddi kayıplar verdiğini ve katılımların azaldığını belirtti.

"TÜRKİYE - IRAK İLİŞKİLERİNDE DÖNÜM NOKTASI..."

Güler, Irak hükümeti ile yapılan iş birliğinin terörle mücadelede olumlu sonuçlar verdiğini ifade eden Güler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bağdat ve Erbil'e gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından imzalanan "Kapsamlı Stratejik Çerçeveye İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın, Türkiye-Irak ilişkilerinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Irak Devleti'nin, PKK'yı kendi problemi olarak görmeye başladığını ve terör örgütü olarak ilan edilmesi yönünde adımlar atıldığını belirten Güler, ortak mücadelenin örgütteki çözülmeyi hızlandırdığını kaydetti.

"SINIR BOYUNCA GÜVENLİK KORİDORU OLUŞTURULACAK"

Suriye'de oluşturulacak güvenlik koridoru konusunda da açıklamalarda bulunan Güler, Türkiye'nin sınırlarını korumak ve bölgedeki terör örgütlerini etkisiz hale getirmek amacıyla operasyonlarını sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olduğunu belirten Güler, "Irak ve Suriye sınırlarımız boyunca güvenlik koridoru oluşturma kararlılığımız tamdır. Güvenlik koridoru kavramının Irak’a veya Suriye’ye özgü farklı bir karşılığı bulunmamaktadır" dedi.

SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI: SEYİRCİ OLMAMIZI BEKLEMEYİN

"Suriye’ye yönelik bir sınır ötesi harekât yakın zamanda düşünüyor musunuz?" sorusuna da cevap veren Güler, şunları söyledi:

"Ülkemizin ve hudutlarımızın güvenliği için uluslararası hukuk ve meşru müdafaa hakkımız çerçevesinde operasyon/harekât yapmak Türkiye’nin en doğal hakkıdır. Yaşananlara seyirci kalmamızı kimse beklemesin.

Terör tehdidi devam ettikçe de bizim bölgedeki faaliyetlerimiz sürecektir ve hedefimiz sadece teröristlerdir.

Bir kez daha vurgulamakta yarar var. Irak ve Suriye’deki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak, masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınarak icra edilmektedir."