Bakan Güler'den Suriye mesajı: PKK'nın istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyiz

22 Aralık 2024 12:40 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 13:19

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığını belirtti. Sınır ötesindeki teröristlerin temizlenene kadar tüm tedbirleri alacaklarını söyleyen Bakan Güler, PKK/YPG'nin sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. DEAŞ ile mücadele eden tek ülkenin de Türkiye olduğunu kaydeden Güler, kapsayıcı bir çözüm için bölgedeki tüm aktörlerin Türkiye ile iş birliği yapmasının şart olduğunu ifade etti.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sınır bölgesinde denetimlerde bulunan Bakan Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleştirdiği video telekonferans toplantısında Suriye ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi. Terörle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Güler, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

Bakan Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Gaziantep'e gitti. Daha sonra helikopter ile Suriye sınır hattına giderek Kilis/Çıldıroba’daki 6’ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yerine geçen Güler, burada askeri törenle karşılandı. Sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunan Güler, daha sonra yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

"2011'DEKİ KRİZ PKK VE IŞİD'E ALAN KAZANDIRDI"

Toplantıda konuşan Bakan Güler, “Suriye’de 2011 yılında başlayan kriz ve devamında ortaya çıkan istikrarsız ortam, PKK-YPG ve IŞİD terör örgütlerinin Suriye’de alan kazanmalarına fırsat vermiş ve sınır güvenliğimizi tehdit eder duruma gelmiştir. Tekrar hatırlatmak gerekirse, Suriye’deki operasyonlarımız öncesinde PKK/PYD ile IŞİD terör örgütünün yurt içinde saldırıları ve eylemleri olmuştu. Bu saldırılar ve eylemler sonucunda; Reyhanlı’da 50, Suruç’ta 34, Ankara’da 109, İstanbul’da 45, Gaziantep’te 59, Kilis’te 22 olmak üzere 600’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve binden fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Ayrıca sınır ötesi harekâtlarımız öncesinde, Suriye topraklarından il ve ilçelerimiz ile yerleşim yerlerimize yönelik çok sayıda saldırı gerçekleştirilmiştir. Fırat Kalkanı Harekâtı öncesinde Kilis’e toplam 95 adet, Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde Kilis’e 53, Hatay’a 109 adet, Barış Pınarı Harekâtı öncesinde ise Mardin’e 407, Şanlıurfa’ya 632, Şırnak’a 241, Gaziantep’e de 9 olmak üzere toplamda bin 546 adet füze ve havan saldırısı yapılmıştır” açıklamasında bulundu.

"IŞİD İLE MÜCADELE EDEN TEK ORDU TÜRK ORDUSU"

Sınır güvenliğinin tesis edilmesi için Fırat Kalkanı Harekatı ile başlayan sınır ötesi operasyonlara dikkati çeken Bakan Güler, “Bu kapsamda IŞİD ile sahada göğüs göğüse mücadele eden tek ordu Türk Ordusudur. Fırat Kalkanı Harekâtında 67 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Ordumuz icra ettiği başarılı operasyonlarla oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamış, harekât alanlarında bulunan halkın hayatının normalleşmesi için de büyük çaba sarf etmiştir” diye konuştu.

"SMO, TERÖRİSTLERİN İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI KURTARACAKTIR"

Suriye’de kanlı rejimin devrilerek yeni bir döneme girildiğini belirten Bakan Güler, “Suriye’de asıl söz sahibi artık Suriye halkıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda; Suriye’nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Suriye’de 27 Kasım’da başlayan süreç neticesinde 2 Aralık tarihinde Tel Rıfat, 9 Aralık tarihinde ise Menbic, Suriye Millî Ordusu tarafından, YPG / PKK’lı terörist unsurlardan temizlenmiştir. Suriye’deki yeni yönetim ve onun ordusunun önemli bir parçası olan Suriye Millî Ordusu’nun, Suriye halkı ile birlikte terör örgütleri tarafından işgal edilen toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz. Biz de hudutlarımız ötesindeki terörist unsurların tamamı temizlenene kadar, aynı kararlıkla icap eden tüm tedbirleri alacağız” şeklinde konuştu.

"SURİYE'DE YAŞANANLAR 'SON BİR AYIN GELİŞMELERİ' DEĞİL"

Bakan Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şu hususa dikkat çekmek isterim ki; bugün Suriye’de yaşananlar, sadece ‘son bir ayın gelişmeleri’ olarak görülmemelidir. Yıllarca kendi halkına zulmeden rejimin yaptıkları ve buna ‘artık dur’ diyen Suriye’nin ‘gerçek sahiplerinin büyük çabaları’, güzel günleri getirmiştir. Aynı zamanda elde edilen başarı, vatanımızın hudut ötesinden itibaren korunması maksadıyla Ağustos 2016’da başlayan ve başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ile asil milletimizin milyonlarca sığınmacıya kucak açarak gösterdiği dayanışma ve fedakârlığının da bir sonucudur."

"KAPSAYICI BİR ÇÖZÜM İÇİN TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ ŞART"

Sahadaki tüm aktörlerin Türkiye’nin yaptığı fedakârlık ve üstlendiği inisiyatifleri atılacak adımlarda göz önünde bulundurması gerektiğine vurgu yapan Bakan Güler; adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için, Türkiye’nin hassasiyetlerine saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bugün yapılan her açıklama ve atılan her adım, yerel halkın beklentilerini ve bu uğurda ödenen bedellere de saygı göstermek zorundadır. Gelinen aşamada Türkiye; Suriye’de istikrarın tesisi ve sığınmacıların onurlu bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanması için, üzerine düşenleri yapmaya devam edecektir. Esasen bölgede etkin olan tüm aktörler ve müttefiklerimiz de Türkiye’nin çözümün bir anahtarı olduğu gerçeğini artık kabul etmektedirler. Bu bağlamda; tüm aktörlerin kapsayıcı bir çözüm için, yeni yönetimi desteklemesi ve Türkiye ile iş birliği yapması büyük önem taşımaktadır. Yıllardır süren çatışmaların sebep olduğu insani dramlar sebebiyle acı çeken yerel halkın taleplerine kulak vermek, demografik yapıyı koruyacak adımlar atmak ve uzun vadeli bir barış inşa etmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsemek elzemdir” ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN GELECEĞİNDE TERÖR ÖRGÜTLERİNE YER YOK"

Diğer yandan Suriye’nin kuzeydoğusundaki terörist grupların varlığının devam ettiğini hatırlatan Bakan Güler, “Suriye’nin geleceğinde PKK/YPG, IŞİD gibi terör örgütlerinin yeri yoktur” dedi. Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrol ettiği bölgelerde terör ve baskı yoluyla demografik yapıyı değiştirdiğini dile getiren Bakan Güler, “Ülkemizin ve Suriye’nin güvenliğine tehdit oluşturan bu grupların, sahada attığı her adım takip edilmekte, bunlara karşı önleyici tedbirler alınmaktadır” dedi.

"PKK'NIN SAHADAKİ İSTİKRARSIZLIKTAN FAYDALANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Terör örgütü baskısının ortadan kalktığında ve yerinden edilen halkın evlerine geri döndüğünde Suriye'nin gerçek demografik yapısının ortaya çıkacağını söyleyen Bakan Güler, "Demografik testten geçemeyen her girişim, başarısız olmaya mahkûmdur. Suriye’nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bölgemizin güvenliğine yönelik büyük tehdit oluşturan PKK/YPG terör örgütünün sahadaki istikrarsızlıktan faydalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz, açık ve nettir. PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye’nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir" dedi.

Bu konudaki tutumlarını Türkiye'nin muhataplarına da ifade ettiklerini kaydeden Güler, "Suriye’deki yeni yönetim de terör örgütünün tasfiyesi hususundaki tutumunu açıkça belirtmiştir. Asil milletimiz müsterih olsun ki aziz vatanımıza, vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuruna tehdit oluşturan tüm şer odaklarını yerle bir edecek, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceğiz. İcra ettiğimiz sınır ötesi operasyonlarımız planlandığı şekilde ve artan bir baskıyla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLER İÇİN TEK ÇIKIŞ YOLU TESLİM OLMAK"

Irak’ın kuzeyindeki teröristlere göz açtırmadıklarını ifade eden Bakan Güler, Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap’ta kilidin kapatıldığını ve Irak sınırının tamamının emniyetinin ileriden sağlandığını hatırlattı. Mağaralarda sıkışan teröristlerin etkisiz hale getirilmeye devam edileceğini belirten Bakan Güler, “Artık, teröristler için yüce Türk adaletine teslim olmak tek çıkış yoludur. Aksi halde onları bekleyen yegâne son, yok olmaktır. Teröristlerin bulunduğu her yer, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin meşru hedefidir” diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI CAMİADAKİ ROLÜ DAHA DA ARTTI"

Türkiye’nin jeopolitik konumu, stratejik önemi ve kurduğu çok boyutlu ilişkilerle dünya siyasetinde kilit bir aktör olduğunun altını çizen Bakan Güler şöyle devam etti:

"Savunma ve güvenlik alanında hızla değişen dinamikler karşısında köklü devlet geleneğimizden aldığımız mirasla ürettiğimiz politikalar ülkemizi, müzakere masalarının vazgeçilmez bir üyesi haline getirmiştir. Öte yandan her geçen gün daha da karmaşıklaşan dünya politiği dost ve müttefik ülkelerle yakın temas ve iş birliği halinde olunmasını ve savunma sanayii başta olmak üzere çeşitli alanlarda birlikte çalışmayı gerekli kılmaktadır. Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde ortaya konulan çok boyutlu diplomasi sayesinde dost ve müttefiklerimizle iş birliği derinleşmiş, ülkemizin uluslararası camiadaki aktif rolü daha da artmıştır. Bu durum, dünya basınında sıklıkla yer bulmakta ve çeşitli liderler tarafından da ifade edilmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, dünyanın birçok bölgesinde barış ve istikrarın tesisine yönelik üstlendiği inisiyatifler; ülkemizin gücüne güç katmakta, dost ve müttefik ülkelere güven telkin etmekte, mazlum coğrafyalarda denge unsuru olmaktadır. Bu başarı hikâyesinde, siz kahraman ve fedakâr silah arkadaşlarım da çok mühim roller üstlenmektesiniz. Gayretlerinizle şu ana kadar her alanda elde ettiğimiz başarıların korunması ve daha yüksek seviyelere çıkarılması temel önceliğimizdir. Şanlı ordumuzun siz değerli mensuplarının, dün olduğu gibi bugün de yüksek vazife şuuru ve sorumluluk bilinci ile üzerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getireceğine olan inancım tamdır. 2025 yılına yeni umutlar ve güçlü hedeflerle girerken faaliyetlerimizi en iyi şekilde yerine getirme azim ve kararlılığında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle, tüm silah ve mesai arkadaşlarım ile değerli ailelerinin yeni yılını kutluyor, kahraman arkadaşlarıma görevlerinde üstün başarılar diliyorum."