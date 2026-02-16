Menü Kapat
Bakan Gürlek'ten İsrail'in Batı Şeria kararına tepki! 'Asla kabul edilemez'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyadan yaptığı açıklamada İsrail'in Batı Şeria kararına tepki gösterdi. Bakan Gürlek, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir." dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.02.2026
12:37
|
GÜNCELLEME:
16.02.2026
12:41

Akın Gürlek'in paylaşımı şu şekilde;

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, İsrail'in Batı Şeria'da yerleşim genişletme ve egemenlik dayatma kararını uluslararası hukuka aykırı bularak kınadı ve Türkiye'nin bağımsız Filistin Devleti'ne desteğini yineledi.
Adalet Bakanı Gürlek, İsrail'in Batı Şeria'daki yerleşim genişletme kararını "kabul edilemez" olarak niteledi.
Kararın, uluslararası hukuka aykırı olduğu ve bölgedeki barış umutlarını zedelediği belirtildi.
Uluslararası topluma hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergileme çağrısı yapıldı.
Türkiye, 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin tesisi için desteğini sürdüreceğini açıkladı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

İsrail’in işgal altındaki ’da yerleşim faaliyetlerini genişletme ve egemenlik dayatma yönündeki kararı asla kabul edilemez. Bu adım, uluslararası hukuka, adalete ve insan onuruna açık bir aykırılık teşkil etmektedir. Hukuksuz yerleşimler ve toprak gaspı, bölgede barış umutlarını zedelemekte ve iki devletli çözüm perspektifini aşındırmaktadır. Uluslararası toplumun hukukun ve temel insan haklarının yanında net bir duruş sergilemesi gerekmektedir. Türkiye olarak, Filistinli kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya; 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız ve egemen bir ’nin tesisi için her platformda desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

