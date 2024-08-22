Bakan Hakan Fidan Türkmenistanlı mevkidaşı Meredov'la görüştü!

22 Ağustos 2024 20:08 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 20:09

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları belli oldu! İlk kez konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini sürdürüyor. Türkmenistanlı mevkidaşı Raşid Meredov ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili iş birliği konularını ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili iş birliği konuları ele alındı.

BAKAN FİDAN BÖLGE İÇİN YOĞUN GAYRET SARF EDİYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile karşı tarafın talebiyle yapılan telefon görüşmesi yapmıştı. Görüşmede Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumu ele alınmıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fidan'ın, Blinken ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Paylaşımda, karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes müzakerelerindeki son durumun ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı belirtildi.