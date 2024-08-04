Bakan Hakan Fidan'dan Mısır'a kritik ziyaret! Refah Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu

04 Ağustos 2024 16:25 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 16:35

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, iki ülke arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler ile bölgedeki güncel gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunulacak.

Fidan ve Abdulati, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin planlanan Türkiye ziyareti sırasında yapılacak olan ilk Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının hazırlıklarını gözden geçirecek. Toplantıda imzalanması öngörülen yaklaşık 20 anlaşma ile ilgili mevcut durum değerlendirilecek ve enerji, sağlık, turizm ile savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları ele alınacak.

TİCARET HACMİNDE HEDEF 15 MİLYAR DOLAR

Ticaret hacmi 10 milyar dolara yaklaşan iki ülke, bu rakamı 15 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi, Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve bölgede artan gerginlikler de ziyaretin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

GAZZE AÇIKLAMASI

Bakan Fidan, El Ariş Limanı’nda ve Refah Sınır Kapısı’nda yürütülen çalışmaları Mısırlı yetkililerle birlikte incelemelerde bulundu. Bakan Fidan burada işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

Bakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamada, "Gazze'de 40 bin kişi şehit edildi. Burada çok ciddi ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği var. Hastalıklar artıyor. Gazze'deki 36 hastanenin 20'si hizmet dışı" ifadelerini kullandı.

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ

Bedr Abdulati, temmuz ayında kurulan Mısır hükümetinde Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı olarak göreve başlamıştı. Bakan Fidan, bu ziyarette Abdulati ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Şubat'ta 12 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Mısır ziyareti, ikili ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olmuştu. Bu ziyaret sırasında, iki ülke arasında Cumhurbaşkanlarının eş başkanlığında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplanacağına dair bir ortak bildiri imzalanmıştı.