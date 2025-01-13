Bakan Işıkhan'dan Özel'e bir kamyon altın cevabı! SGK borcu en yüksek belediyeleri açıkladı! 

13 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:41

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'ya borçlu olan belediyelerdeki ilk beşi şöyle sıralarken, CHP lideri Özgür Özel'in "Bütün belediyelerin borcu bir kamyon altın. Bunun üçte biri AK Partili belediyelerin" iddiasına yanıt verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gündeme dair açıklamalarda bulunurken, belediyelerin uzun süredir gündemden düşmeyen SGK borçlarına ilişkin de dikkat çeken bir veriyi paylaştı.

ÖZGÜR ÖZEL'E CEVAP

Habertürk canlı yayınını konuk olan Bakan Işıkhan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada SGK'ya en çok borcu olan 5 belediyenin ismini verirken, bu belediyelerin tamamının CHP'li olması dikkat çekti. Işıkhan CHP lideri Özgür Özel'e ithafen yaptığı açıklamasında "Belediye SGK borçlarına ilişkin Sayın Özel, bazı altın ve kamyon hesabı yapıyor. Özel'in sözlediği gibi belediyelerin borçları 30 ton altın tutarında değil, 167 milyar lira ve bu da 55 ton altın yapıyor ve bu borçların yüzde 76'sı CHP'li beledilere ait. Özel'in değerlendirmelerinin hepsi yanlış. En borçlu 30 belediyeden 27'si CHP'li" dedi.

EN BORÇLU 5 BELEDİYEYİ AÇIKLADI

CHP'li belediyelerin borçlarını ödemek yerine katladıklarını belirten Bakan Işıkhan şunları söyledi: "SGK'nın alacaklarını dörtte biri belediyelere ait. Ve bu borcun çoğu CHP'li belediyelere ait. 1.405 belediye var, eğer sürekli borçlarını ödeseler, bir açıklamaya ve soruna da gerek kalmayacak. Her defasında Özgür Özel'i yalanlamaktan hoşnut değiliz. SGK'ya en borçlu belediye İzmir belediyesi. SGK borcu 12 milyar lira. 5 yılda borcunu 2 bin kat artıran bir belediye. Ankara Belediyesi'nin 8,7 milyar lira borcu var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 7,3 milyar lira. İstanbul'u Adana Büyükşehir Belediyesi ve Şişli İlçe Belediyesi izliyor."

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li belediyelerin SGK borçlarına yönelik eleştirilerine cevap verirken, SGK borçlarının çoğunun AK Partili belediyelere ait olduğunu iddia etmişti. Özel açıklamasında, "SGK’nın toplam alacağı 270 ton altına karşılık geliyor. Bunun 30 tonu belediyelerden. Bütün belediyelerin borcu bir kamyon altın. Bunun üçte biri AK Partili belediyelerin, üçte ikisi muhalefetteki belediyelerin" demişti.