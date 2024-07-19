Bakan Kurum Şanlıurfa’da 2025’i işaret etti: Teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!

19 Temmuz 2024 22:04 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 22:07

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi ziyaretlerini sürdürüyor. Bakan Kurum, Şanlıurfa'da TOKİ tarafından yapımı devam eden deprem konutlarında incelemede bulundu. Kurum, “11 ilde afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar sizlerle omuz omuza vereceğiz inşallah şehirlerimizi ayağı kaldıracağız" dedi.

İŞÇİLERLE SOHBET ETTİ

Bakan Kurum, kentteki programları çerçevesinde Şanlıurfa Valiliğini ziyaret ederek, Vali Hasan Şıldak ile görüştükten sonra ilgili kurum amirleriyle basına kapalı toplantı yaptı. Kurum, daha sonra Eyyübiye ilçesi Batıkent Mahallesinde yapımı devam eden TOKİ Deprem Konutlarının bulunduğu alana geçerek, buradaki yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Kurum, yetkililerden bilgi alarak, örnek daireyi gezdi, işçilerle sohbet etti.

“ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ”

Bakan Kurum, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bu konutlar bitene kadar, burada yaşam sürene kadar, 11 ilde afetzede kardeşlerimizin yüzü gülene kadar sizlerle omuz omuza vereceğiz, inşallah şehirlerimizi ayağı kaldıracağız" ifadelerini kullandı.

“TESLİM EDİLMEYEN KONUT KALMAYACAK”

Kurum, ziyareti sırasında bazı vatandaşlarla da görüşerek, onların taleplerini dinledi. Ban Kurum ziyaret sonrası X hesabından yaptığı paylaşımda ise “Şanlıurfa’da asrın felaketinin ardından TOKİ’mizin inşa ettiği 2 bin 446 yeni ev ve iş yerimizde hayat başladı. Ekiplerimiz 7/24 çalışıyor. Hızla 10 bin 866 yuvamızı ve iş yerimizi de tamamlayacağız. 2025 yılı sonunda; teslim edilmeyen tek bir konut ve işyeri kalmayacak!” ifadelerine yer verdi.