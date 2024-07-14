Bakan Kurum'dan Adana'da depremzedelere ziyaret!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Temmuz 2024 20:27 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 20:42
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Şambayat TOKİ konutlarına yerleşen depremzedelere bir ziyaret gerçekleştirdi. Depremzedeleri mutlu eden ziyarette Bakan Kurum, yetkilerden bilgi aldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Şambayat TOKİ konutlarına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.
Depremzede aileler ile yeni evlerinde bir araya gelen Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti.
YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI
Bazı vatandaşlar Kurum ile mutluluklarını balkonlardan selamlaşarak paylaşırken, Bakan Kurum yetkililerden bilgi alarak site ve alanla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı