Bakan Kurum'dan Adana'da depremzedelere ziyaret!

14 Temmuz 2024 20:27 - Güncelleme : 14 Temmuz 2024 20:42

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adana Şambayat TOKİ konutlarına yerleşen depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzede aileler ile yeni evlerinde bir araya gelen Bakan Kurum, vatandaşlarla sohbet etti.

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Bazı vatandaşlar Kurum ile mutluluklarını balkonlardan selamlaşarak paylaşırken, Bakan Kurum yetkililerden bilgi alarak site ve alanla ilgili bir takım incelemelerde bulundu.