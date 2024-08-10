Bakan Kurum’dan İmamoğlu’na ‘partizanlık’ cevabı: Aynaya baksınlar görecekler!

10 Ağustos 2024 20:45 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 20:46

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük çevre projelerinden olan İzmit Körfezi Dip Çamuru Projesi’ni yerinde inceledi. Şantiye alanını gezen Bakan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "partizanlık yapıyor" ithamlarına da cevap verdi.

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'yle birlikte Körfez'imizi geleceğe en güzel haliyle taşımak için tarihimizin en kapsamlı dip çamuru temizliği projesini yürütüyoruz.” diyen Kurum, “Bu proje aynı zamanda Avrupa'nın en büyük çevre projesi durumunda. 2022 yılında yine İzmit ziyareti esnasında karar verdiğimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla birlikte başlattığımız ve bugün itibarıyla 3.6 milyar liralık yatırım bedeliyle yürüttüğümüz proje kapsamında tam 570 bin metrekarelik alanı temizlemiş bulunmaktayız. Bu kapsamda 665 bin metreküp az önce dip çamurunu Körfez'in dibinden çıkardık, atığı da burada kurutma işlemini yapmak suretiyle depolama sahasına naklettik. İnşallah projemizin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 3.5 milyon metreküp dip çamurunu temizleyeceğiz. 330 bin kamyon dip çamurunu Körfez'imizden alacağız ve burada kurutma işlemini yaptıktan sonra da atığı yine bertaraf etmek üzere depolama alanına nakletmiş olacağız" diye konuştu.

"DÖNÜP AYNAYA BAKSINLAR, PARTİZANLIK NASIL YAPILIYORMUŞ GÖRECEKLER"

Basın mensuplarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisinin atamaları imzalamadığı ve ve partizanlık yaptığı iddialarını sorması üzerine Bakan Kurum, "Bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Çünkü göreve geldiği andan itibaren partizanlık nasıl yapılır tüm Türkiye'ye göstermiş kişidir. Başta seçim meydanlarında kimseyi işten çıkarmayacağını ifade edip, bu sözleri verip, ardından da büyükşehir belediyesine geldiğinde on binlerce kardeşimizi işsiz bırakmış olan kendileridir. Yine bugün baktığınızda İBB'ye işçi alımı noktasında ittifaklarının parti örgütlerinin referansıyla süreci yürüttüklerini tüm İstanbul, tüm Türkiye bilmektedir. Yine belediye bünyesinde yapılan projelerde, yatırımlarda kendi yandaşlarına, kendi ittifak ortaklarına bu ihaleleri nasıl verdiğini tüm Türkiye, tüm İstanbul bilmektedir. Dönüp aynaya baksınlar, partizanlık nasıl yapılıyormuş görecekler. Dolayısıyla bizi partizanlıkla suçlayacak en son kişi Ekrem İmamoğlu'dur" diye konuştu.

"TELEFONLA BUGÜN BANA ULAŞAN, PROBLEMLERİNİ İLETEN KENDİSİ DEĞİLMİŞ GİBİ HAREKET EDİYOR"

İmamoğlu'nun bugün kendisini aradığını aktaran Bakan Kurum, "İstanbul'la ilgili yapılması gerekenlere ilişkin görüşme talep ettiler. Ben de memnuniyetle bunu karşılayacağımı ifade ettim. Telefonla bugün bana ulaşan, daha önce aradığında sorunlarını, problemlerini ileten kendisi değilmiş gibi hareket ediyor. Önce samimi olacaksınız. Önce milletinize doğruları söyleyeceksiniz. Sonra da eğer bir yanlışlık varsa, eğer bir hata varsa bunu ifade edebilirsiniz. Aradığınız zaman ulaşabiliyorsanız, sorunlarınıza ilişkin çözümleri iletebiliyorsanız, bu çözümleri bir masada konuşabiliyorsanız, protokole bağlayabiliyorsanız eğer burada bir partizanlık söz konusu değildir. Ancak protokole bağladığınız işlerde samimi değilseniz, yükümlülüklerinizi yerine getirmiyorsanız, üstüne üstlük çıkıp bir de temel atmama törenleri gibi yeni törenler üretiyorsanız, sizin samimiyetinizi bizler sorgularız. Dolayısıyla kendilerine tavsiyemiz bir an önce işe odaklanmasıdır. Milletimiz bizden iş bekliyor. Milletimiz bizden yatırım bekliyor. İstanbul'un deprem, çevre sorunları varken müsilajla ilgili yapmaları gereken varken, Paris'te, Roma'da boy gösterebilenler oturacaklar işlerin başında milletimizin işini, problemini çözmek adına da gerekli iradeyi gösterecekler. Bizim polemikle, yalanlarla, iftiralarla hiçbir zaman işimiz olmayacak. Bizi bu alana maalesef çekemeyecekler. İşlerine odaklanmalarını, işlerini, taahhütlerini ve seçim meydanlarında verdiği sözleri tutmalarına yönelik adımları atmalarını kendilerine tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.