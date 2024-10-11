Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Hatay tepkisi: Git İzmir'i şahsi meselen haline getir

11 Ekim 2024 18:12 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 18:18

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Özgür Özel'in depremden etkilenen Hatay için sarf ettiği, 'Hatay benim şahsi meselem' sözünü eleştirdi. Kurum Özel'e, "Sayın Özel, sen bir işi meselen yapmak istiyorsan ilk önce git İzmir'i şahsi meselen haline getir. Çünkü İzmir Körfezi çürüyor" dedi. Kurum aynı zamanda 'yarısı bizden' kampanyası ile ilgili yeni gelişmeyi de duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum​, İstanbul​'da sürdürülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında "Yarısı Bizden" kampanyasında yeni bir aşamanın duyurusunu yaptı. Bakan Kurum, "Eğer büyük çaplı dönüşüm alanlarında vatandaşlarımız arasında bir uzlaşı sağlanmışsa, Bakanlık olarak devreye giriyoruz. TOKİ​ ve Emlak Konut’un güvencesiyle bu dönüşümü başlatıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca Bakan Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de eleştirilerde bulundu. Özel’in Hatay’ı "şahsi mesele" olarak nitelendirdiğini hatırlatan Kurum, "Ancak deprem sonrası Hatay’ı yalnız bırakanlar kendileriydi. Hatay bize emanettir, sahipsiz değildir. Sayın Özel, eğer bir meseleyi kendinize dert edinecekseniz, önce İzmir’e bakın. Çünkü İzmir Körfezi sorunlarla karşı karşıya. 25 yıldır yönettiğiniz İzmir’in sorunlarını çözmek adına masaya oturun. Bizim uzattığımız eli sımsıkı tutup, İzmir’in geleceği için ne yapabilirizin derdinde olun." dedi.

Başakşehir'deki Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Kurum, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 12 yıl önce başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğiyle İstanbul’un 963 mahallesinde, 905 bin evin ve dükkanın dönüştürüldüğünü, 39 ilçede 180 bin konut ve iş yerinin dönüşümünün devam ettiğini ifade etti.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA YENİ GELİŞME!

Yarısı Bizden kampanyasında yeni gelişmeler olduğunu aktaran Kurum şöyle konuştu:

"Vatandaşımız kararını verecek, biz de desteğimizi sunacağız, afetlere hazır bir İstanbul’u vatandaşımızla el ele inşa edeceğiz. Tıpkı deprem bölgesindeki kardeşlerimizle olduğu gibi İstanbul’da da tam bir devlet-millet iş birliğini, birlik ve beraberliğini hayata geçireceğiz. Şimdi, vatandaşımız dönüşümden en güzel şekilde faydalansın diye yeni bir adım daha atıyoruz. Alan bazlı büyük dönüşümlerde, site dönüşümlerinde vatandaşımız uzlaşma sağlamışsa Bakanlık olarak hemen devreye giriyoruz. TOKİ ve Emlak Konut​ güvencesiyle dönüşümü başlatıyoruz."

ÖZGÜR ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ: ÖNCE İZMİR'E BAK

TOKİ ile birlikte sosyal konut olan 1 milyon 400 binden fazla yapı inşaa ettiklerini ifade eden Kurum, CHP lideri Özgür Özel'e de yüklendi. Geçtiğimiz günlerde 'Hatay benim şahsi meselem' diyen Özel'i eleştiren Kurum, 'Sen önce İzmir'e bak' dedi.

CHP'nin deprem sonrası Hatay'ı yalnız bıraktığını öne süren Kurum, "Kendisi Hatay’ı ziyaret etmiş ve Hatay’ı unutturmayacağını söylemiş, ‘Hatay benim şahsi meselem’ demiş. Halbuki Hatay’ı deprem sonrasında yalnız bırakan kendileridir. Hatay halkına umut dağıtıp, o umutları boşa çıkaranlar kendileridir. ‘Deprem bölgesinde konut yapacağız, halkımıza bedava dağıtacağız’ dediler ancak tek bir çivi çakmadılar, yuva kurmadılar. Söz verdikleri Hatay’ın sembolü olan Ulu Cami’yi restore etmekten imtina ettiler. Hatay sahipsiz değildir. Sayın Özgür Özel, Hatay bize emanettir, Hatay Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a emanettir" dedi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ ZİYARETLERİ

Bakan Kurum, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının ziyaretleriyle ilgili, "Halk için acilen yapılması gerekenleri hep birlikte istişare ettik. İtfaiye, zabıta ve personele dair taleplerini karşıladık. Artık Bakanlığımızda bekleyen herhangi bir talepleri kalmamıştır. Biz belediye başkanlarından, hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan işlerine odaklanmalarını bekliyoruz. Gelin hep birlikte, İstanbul’un ve tüm şehirlerin meselelerine odaklanalım, şehirlerimizi başta deprem olmak üzere her alanda geliştirelim, güzelleştirelim." ifadelerini sarf etti.

Tören sonunda, İstanbul’un Başakşehir ilçesinde Kayapark Sakura Evleri Güvercintepe ve Şahintepe Kentsel Dönüşüm Projeleri ile Yuvam Bahçeşehir Sosyal Konut Projesi kapsamında 1.479 konut ve 79 iş yerinin anahtar teslim süreci başlatıldı.