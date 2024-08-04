Bakan Murat Kurum duyurdu! 81 ile genelge gönderildi: Hep birlikte başaracağız

04 Ağustos 2024 11:56 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 12:05

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayımladığı "Site ve Apartmanlarda Elektrikli Araç Şarj Ünitesi Kurulumu Genelgesi," 81 ilin valiliklerine ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanlığı'na (EPDK) gönderildi. Gelişmeyi Bakan Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Genelgede, şarj ünitelerinin herhangi bir inşaat gerektirmeyen, kapalı mekan oluşturmayan ve blok halinde montajlı olarak getirilen seyyar üniteler olduğuna vurgu yapıldı. Yangın ve elektrik güvenlik önlemleri alınmış olan bu ünitelerin ruhsata tabi bir yapı olmadığı belirtildi.

Bu sebeple, inşaat ve ruhsat gerektirmeyen bu istasyonların kurulumu "ortak alanlarda inşaat yapılması" olarak değerlendirilmediğinden, maliklerin beşte dördünün rızası aranmayacak.

ARAÇ ŞARJ ÜNİTELERİNİN KURULUMU DAHA DA KOLAŞLATIRILACAK

Ortak alanlarda elektrikli araç şarj ünitelerinin kurulumu daha da kolaylaştırıldı. Ortak otoparklarda şarj ünitesi kurulabilmesi için yalnızca kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğunun onayı yeterli olacak.

Ortak alan dışında ise herhangi bir ortak karara ihtiyaç olmayacak. Ayrıca, ortak alan olmayan bağımsız bölümlerdeki otoparklarda, mevcut elektrik tesisatında değişiklik yapılmayacaksa ve diğer bağımsız bölümler ile ortak alanlar etkilenmeyecekse, kat malikleri kurulu kararına gerek duyulmayacak.