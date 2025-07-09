Bakan Tunç - DEM Parti görüşmesi ne zaman olacak? Açıklama geldi

Terörsüz Türkiye kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti heyetinin dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşmesi bekleniyordu. Kritik görüşmenin ertelendiği duyuruldu. Bakan Tunç ertelenen görüşmeyle ilgili "Dün şehit cenazesine katıldığım için DEM Parti heyetiyle görüşemedik. Önümüzdeki hafta görüşmemiz olacak, gün ve saatini bildireceğiz." dedi.



Bakan Tunç'un açıklamaları şöyle:

"Dün şehit cenazesine gideceğimiz için erteledik. Önümüzdeki hafta görüşmemiz olacak, gün ve saatini kararlaştıracağız. 12 şehidimiz vardı. Onların cenazelerine Bakanlarımız gitti. Ben de Niğde'de katıldım. O nedenle görüşme mümkün olmadı. Önümüzdeki hafta günü ve saatini bildireceğiz."