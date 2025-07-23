Bakan Tunç'tan 200 hükümlüyü tahliye iddialarına cevap!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, 200 hükümlünün tahliye edildiği iddialarını yalanladı. Ayrıca Tunç, Terörsüz Türkiye'ye ilişkin de net mesajlar verirken bu süreçte şehit ailelerini incitecek bir adım atılmayacağını söyledi.

Bakan Tunç açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Örgüt üyesi gibi cezalandırılmaları yönünde bir hüküm vardı. Anayasa mahkemesi tarafından iptal edildi. Bu iptal kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından değerlendirildi ve yeni bir düzenleme yapılmadı.

Burada özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlar bakımından daha çok uygulamada bir problemle karşılaşılmıştı. Asıl örnekler bununla ilgiliydi. Bir kişi toplantı ve gösteri yürüyüşüne yasa dışı bir gösteriş yürüyüşüne katıldığında 2911 sayılı kanuna göre bir cezası var ceza alıyordu ama o yasa dışı gösteriyi düzenleyen örgüt hangi örgüt ise o örgütün üyesi gibi ayrıca bir cezalandırma söz konusuydu.

Burada Anayasa Mahkemesi her bir fiilden dolayı her iki suç bakımından ayrı ayrı cezalandırmayı suç ve ceza dengesi bakımından ağır bulduğu gerekçesiyle bir iptal kararı vermişti ve bu iptal kararı doğrultusunda tabii meclisimizde yeni bir düzenleme yapılmayınca burada kişilerin bu şahısların işledikleri suçlardan ceza alacağı ama örgüt üyesi olmadıkları için örgüt üyesi gibi cezalandırılmayacağı gibi bir sonuç ortaya çıktı.

200-700 KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİĞİ İDDİALARI YALAN

Burada basına intikal eden rakamlar da doğru değil burada 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin tahliye edileceği şeklinde bir takım afaki rakamlar veriliyor. Bunlar doğru değil bunlar tabii ki tamamen anayasa mahkememizin kararı çerçevesi içerisinde suç ve ceza dengesi ve ceza adaleti bakımından gerçekleştirilen bir husus söz konusu. Burada 200 kişinin 700 kişinin PKK üyesi olduğu için tahliye edildiği gibi bir haber bu şekilde yansıtılması bir takım yanlış anlamalara sebebiyet veriyor.

MURAT ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMU

Adli Tıp Kurumu'nun bu şekilde tahribat yapması külliyen yalan. Adli Tıp Kurumumuz 200 yıllık teşkilatımız. Adli Tıp Kurulu üyeleri kurul olarak karar verirler. Bu anlamda böyle bir durum söz konusu olamaz.

Tüm hastane belgeleri değerlendirilerek adli tıp birtakım tetkiklerin yapılmasına karar verdi. Bu tetkikler sonucunda da İzmir Şehir Hastanesi'nde yatışı devam ediyor.

Bu tetkik ve tedavilerin ardından Adli Tıp yeniden rapor düzenleyecek.

MİNGUZZİ CİNAYETİ DAVASI

Olayın yaşadığı ilk andan itibaren aile ile iletişim halindeyiz. Ailenin acısı çok yüksek. Hepimizi derinden üzdü. Onu katledenlerle ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 4 kişiyle ilgili dava devam ediyor.

Ailenin tehdit edilmesiyle ilgili olarak 8 kişiden 5'i bir yıl 8 ay şeklinde hapisler aldı. İki kişi de 2 yıl 3 ay ceza aldı.