Bakan Tunç'tan belediyelere konser soruşturmasına ilişkin açıklama: Telaşa gerek yok, haddi aşmamak gerek

15 Kasım 2024 11:55 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 12:24

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konserlere inceleme başlatılmasına ilişkin konuştu. Denetimden çekinmeye gerek olmadığını belirten Bakan Tunç, "Eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Suçluluk telaşında bulunulmamalı" dedi. Yargı mensuplarına yönelik eleştirilere de tepki gösteren Tunç, " Yargı tacizi değerlendirmesi şuursuz bir hakarettir. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir" diye konuştu.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, 9. Yargı Paketi​'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplumun huzurunu kaçıranlara yönelik cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten Bakan Tunç, toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin bazı konserlere ödediği ücretle ilgili başlatılan inceleme hakkında da konuşan Tunç, telaşa gerek olmadığını, denetimden çekinmemek gerektiğini ifade etti.

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı. Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek.

"CEZALARDA CAYDIRICILIK GEREKİYOR"

Yargı Reformu Strateji belgemiz hemen hemen tamamlandı. Tüm yüksek yargı mensuplarından aldığımız görüşlerle hazırlık yaptık. Önümüzdeki 4 yılı kapsayacak. İlk olarak hayata geçirilecek hususlar ceza adalet sitemiyle ilgili olacak. İnfazda suçluluğu kesinleşen kişinin bir daha suç işlemeyecek hale getirilmesi lazım. Ceza mahkemesi kanununda tutuklama sebebiyle ilgili bazı sorunlar söz konusu. Kamu düzenini bozmaya yönelik, kişinin suç işlemeye yönelik değerlendirmeyi hakimler yapabilsin. Denetim serbestlik 2 yılın altında uygulandığında bir cezasızlık algısına yol açıyor. 2 yılın altındaki suçlarda suçlunun belirli bir süre cezaevinde kalması için çalışmalar yapılıyor.

Toplumun huzurunu bozan suçlarla ilgili de düzenleme gerekli. Bunların caydırıcılığına yönelik cezalar gerekiyor. Bu konudaki çalışmalarımızı uygulayıcılardan görüşler alarak hayat geçireceğiz.

İSTANBUL VE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNE KONSER SORUŞTURMASI

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin birtakım organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı. Müfettişler gönderildi ve incelemeler yapılıyor. Özellikle hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığının denetimine tabidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Bir eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Burada bir suçluluk telaşında bulunmamak gerekir. Yargı tacizi değerlendirmesi şuursuz bir hakarettir. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir. Yargı kimseden talimat almaz. Sorumluluk sahibi kişilerin cümlelerine dikkat etmesi gerekli. Yargıyla ilgili bir değerlendirme yapmak bir belediye başkanının hakkı da değil, haddi de değil."