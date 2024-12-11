Bakan Tunç'tan 'çıplak arama' iddialarına cevap: "Kesinlikle söz konusu değildir"

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

11 Aralık 2024 08:45 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 08:52

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9 kişinin gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarına cevap verdi. Bakan Tunç "Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Ceza ve tevkif evlerinde yapılan bütün uygulamalar, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir. Söz konusu olayda fiziki ve detaylı aramalar, insan onurunu zedelemeyecek şekilde uluslararası kriterler çerçevesinde yapılmıştır" dedi.

Adalet Bakanlığı​ ve bağlı kuruluşlarının 2025 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Tunç​, 9 kişinin gözaltında çıplak aramaya maruz kaldığı iddialarını yalandı. Tunç, "Marmara Kadın Kapalı İnfaz Kurumu'ndaki iddialara ilişkin olarak da sizleri bilgilendirmek istiyorum. İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen söz konusu kişilerin Ceza İnfaz Kurumu'na alınmaları esnasında kötü muameleye maruz bırakıldı iddiaları doğru değildir. Çıplak arama yapılması kesinlikle söz konusu değildir. Ceza ve tevkif evlerimizde yapılan bütün uygulamalar, mahremiyete ve insan haysiyetine saygı esas alınarak gerçekleştirilmektedir” ifadelerini kullandı. İlgili Haberler AK Parti komisyonu ilan etti: Sosyal medyada yaş sınırlaması gündemde tutulacak Son dakika | Hakan Fidan'dan TBMM'de Suriye açıklamaları: Teröre izin vermeyeceğiz!