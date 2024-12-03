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Bakan Tunç'tan DEM Parti'nin Abdullah Öcalan başvurusuna cevap

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
03 Aralık 2024 14:46 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 14:53
Bakan Tunç&#039;tan DEM Parti&#039;nin Abdullah Öcalan başvurusuna cevap

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da görüşmek için yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu. Dilekçenin geçen hafta ulaştığını söyleyen Bakan Tunç, "Değerlendiriyoruz, makul sürede cevap verilecek" dedi.

Adalet BakanıYılmaz Tunç​, Meclis​'te kadına karşı şiddet araştırma komisyonunda konuştu. DEM Parti’nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme dilekçesine ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, “Geçen hafta dilekçe ulaştırıldı. Değerlendirmemiz devam ediyor. Makul süre içinde cevap verilecek.” dedi.

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Kaynak: Tgrthaber.com
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