Bakan Tunç'tan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili ilk açıklama

30 Ekim 2024 12:11 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu. Tunç açıklamasında "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın neticesini beklemek gerekir." ifadelerini kullandı.

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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör soruşturması kapsamında sabah saatlerinde Esenyurt'taki evinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edildi. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarıldı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı. açıklaması yapıldı. Bakan Tunç Esenyurt belediye başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili konuştu.

"SORUŞTURMANIN NETİCESİNİ BEKLEMEK GEREKİR"

Tunç yaptığı açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmekte olduğu bir soruşturma. Bu soruşturmanın tabii ki neticesini beklemek gerekir. burada dosyadaki delilleri bilmeden dosyanın içindeki durumla ilgili bir bilgi olmadan konuşmak doğru olmaz. Bu soruşturmanın neticesini beklemek gerekir. Yargı en doğru kararı verecektir. O nedenle yargıya güvenelim şu anda soruşturma aşamasında olan bir konu" dedi.