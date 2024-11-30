Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Kılıçdaroğlu göndermesi: "Sonunuz böyle olur"

30 Kasım 2024 21:16 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 21:28

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i eleştirerek, "CHP'nin eski ve yeni genel başkanlarının ne eskiden ders çıkarttıkları var ne de akıllandıkları" dedi. Tunç, Özel ve partisinin, milletin gönlünde yer edinmiş bir lidere her gün hakaret etmelerinin, eski CHP Genel Başkanı gibi bir sona yol açacağını belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç​, Kastamonu​'da AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 8. Olağan Kongresi'ne katıldı ve kongrede önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Tunç, karalama siyaseti yapmanın partilere milletin desteğini kazandıramayacağını belirterek, bu tür bir siyasetin uzun vadede başarısız olacağını vurguladı. Tunç, AK Parti'nin 22 yıldır milletin talepleri doğrultusunda eser siyaseti yaparak iktidarda olduğunu ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Bugün CHP'nin eski genel başkanının da yeni genel başkanının da ne eskiden ders çıkarttıkları var ne akıllandıkları var. Sürekli bu ülkenin kalbinde yer etmiş, milletin sevdalısı olmuş bir lidere siz her gün hakaret ederseniz, işte sonunuz diyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski genel başkanı gibi olur" ifadelerine yer verdi.



Bakan Tunç, Kastamonu'nun tarihî önemine değinerek, AK Parti'nin iktidarı döneminde şehre büyük yatırımlar yapıldığını ve Kastamonu'nun hem kültürel hem de turistik alanda önemli bir gelişim kaydettiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin demokrasisini güçlendiren, darbeci anlayışa karşı yapılan yapısal reformları anlatarak, 2028'de Türkiye'nin yeni bir anayasayla yoluna devam edeceğini söyledi.

Tunç, Türkiye'nin kalkınma sürecinde hiçbir ayrım yapmadan tüm bölgelere eşit hizmet götürdüklerini, AK Parti'nin en önemli özelliğinin ayrımcılık yapmamak olduğunu belirtti. Terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin daha güçlü bir gelecek inşa edeceğini ve Türkiye Yüzyılı'na terörsüz bir Türkiye ile adım atacaklarını vurguladı. Ayrıca, Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya çapında insan hakları savunucusu olarak Türkiye'yi güçlü bir şekilde temsil ettiğini ifade etti.