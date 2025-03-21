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 | Mutluhan Yıldız

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e 'sokak' tepkisi: Tuttukları yol, yol değil!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den peş peşe "Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız" çağrısı geldi. Özel'in bu çağrısına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan tepki geldi. Tokat'ta gazetecilere açıklamalarda bulunan Tunç, "Özgür Özel'in açıklamalarını reddediyoruz. Sokakları karıştırmaya yönelik çağrılar yanlış. Soruşturmanın sonucu beklenmeli. Adli soruşturma devam ediyor" dedi.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 19:03
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 19:06

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının üçüncü gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokağa çıkın' çağrısını yineledi. Özel'in bu çağrısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tepki gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"TUTTUKLARI YOL, YOL DEĞİL"

Tokat'ta gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevaplayan Tunç, "Özgür Özel'in açıklamalarını reddediyoruz. Sokakları karıştırmaya yönelik çağrılar yanlış. Soruşturmanın sonucu beklenmeli. Adli soruşturma devam ediyor" dedi.

Bakan Tunç'tan İBB soruşturmasına ilişkin açıklama: Özel'in açıklamalarını reddediyoruz

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"2 Soruşturma var. Birisi terör suçları diğeri ise örgütlü suçlardan kaynaklıdır. Toplamda 106 kişiyle ilgili işlem başlatılmıştı 90 kişi emniyette 16 kişi ise firar durumunda. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sokak çağrısı doğru bir yol değil, tuttukları yol yol değil.

"ADLİ SORUŞTURMAYI ETKİLEMEK HUKUK DEVLETİ İLE BAĞDAŞMAZ"

Özgür Özel'in açıklamalarını reddediyoruz. Sokakları karıştırmaya yönelik çağrılar yanlış. Soruşturmanın sonucu beklenmeli. Adli soruşturma devam ediyor. Adli soruşturmayı etkileyeme yönelik ifadeler kullanmak hukuk devleti ile bağdaşmaz.

Terör ve örgütlü suçlarda 4 günlük gözaltı süresi var. Dosyanın içeriğine vakıf olmadan söylediğiniz sözlerin hiçbir kıymeti yoktur. Soruşturma sonunda iddianame düzenlenirse kamuoyu öğrenecek."

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