Bakan Tunç'tan tartışılan soyadı düzenlemesiyle ilgili açıklama

13 Temmuz 2024 13:45 - Güncelleme : 13 Temmuz 2024 13:51

SETA'nın 15 Temmuz Sempozyumu'na katılan Bakan Tunç, sempozyumun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, kadının soyadına ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Komisyonda çok tartışıldı, tepkiler de var. Bunda bir değişiklik olur mu?" sorusu üzerine, konunun 9. Yargı Paketi'yle alakalı olduğunu söyledi.

Pakette 30'dan fazla madde bulunduğunu aktaran Tunç, yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmaya, vatandaşların yargı hizmetlerinden daha etkin, verimli şekilde faydalanmasını sağlamaya, yargının hızlandırılmasına, adil bir şekilde tecelli etmesine yönelik önemli düzenlemelerin yer aldığını anlattı.

Anayasa Mahkemesinin Medeni Kanun'da iptal ettiği düzenlemelerin de pakette yer aldığını aktaran Tunç, bunlardan birinin kadının soyadına ilişkin olduğunu belirtti.

Medeni Kanun'a göre kadının evlenmekle kocasının soyadını aldığını, isterse soyadıyla beraber kendi kızlık soyadını da kullanabildiğini anımsatan Tunç, "Anayasa Mahkemesi burada bir iptal kararı verdi ve iptal kararı sonrasında o boşluğun yeniden düzenlenmesi gerekti. Taslak çalışmamızı biz TBMM grubumuza ilettik ve onlar da değerlendirmelerde bulundular ve 'Kadın evlenmekle kocasının soyadını alır, isterse kızlık soyadını da bununla beraber kullanabilir' hükmü Adalet Komisyonu'nda aynı şekilde korundu ama Anayasa Mahkememizin gerekçelerine de atıf yapılarak yeni bir düzenleme gerçekleştirildi. Durum bundan ibaret." diye konuştu.