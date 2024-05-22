Bakan Uraloğlu'ndan CHP'li Polat'a cevap: Türk deniz ticaret filosundaki gemi sayısını açıkladı

22 May 2024 11:06 - Güncelleme : 22 May 2024 11:12

Türk deniz ticaret filosunda 80 kuru yük gemisi, 67 kimyasal/petrol tankeri, 47 tam konteyner gemisi, 36 dökme yük gemisi, 4 deniz aracı, 176 diğer tip gemi olmak üzere toplam 410 gemi bulunduğunu açıklayan Uraloğlu, söz konusu gemilerin ortalama yaşının 22 olduğunu bildirdi.

Bakan Uraloğlu, "Bu gemilerden; 12 adet (26.108 DWT) yerli gemi ve 8 adet (41.477 DWT) ithal gemi Milli Gemi Siciline; 142 adet (937.948 DWT) yerli gemi ile 248 adet (5.790.913 DWT) ithal gemi ise Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlıdır." bilgisini paylaştı.