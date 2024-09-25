Bakan Yaşar Güler, Şırnak'ta Kürtçe şarkılarla karşılandı

25 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 17:38

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'ta 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' kapsamında düzenlenen etkinliğe katıldı. Bakan Güler, etkinlik için gittiği Şırnak'ta def eşliğinde Kürtçe şarkılarla karşılandı.

Milli Savunma Bakanı​ Yaşar Güler​, 'Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmak için Şırnak​'a geldi. Bakan Güler, etkinlik için gittiği Şırnak'ta def eşliğinde Kürtçe şarkılarla karşılandı.

Program kapsamında AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle düzenlenen istişare toplantısının ardından bir otelde basın açıklaması yapan Bakan Güler, Şırnak'ın sahip olduğu imkanlar, yetenekler ve zenginliklerle ülkemizin en değerli şehirlerinden biri olduğunun altını çizdi.

"BÖLGEDE YATIRIMLAR VE REFAH ARTMAYA BAŞLADI"

Bölgenin yıllarca terör nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını, bölgenin gelişiminin yavaşladığını ve gerçek potansiyelini ortaya koyamadığını belirten Bakan Güler, "Kahraman Mehmetçiğimiz, güvenlik kuvvetlerimiz, güvenlik korucularımız ve en önemlisi Şırnaklı kardeşlerimizin fedakarlığıyla terörle mücadelede büyük başarılar elde edildi. Güvenlik ve huzurun sağlanmasıyla birlikte bölgede yatırımlar ve refah artmaya başladı. Devletimiz, bölgedeki terör izlerinin tamamen silinmesi ve bu güzel toprakların kalkınması için tüm kurumlarıyla çalışmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK GABAR VE KATO DAĞLARI, TERÖRLE DEĞİL, PETROLLE ANILIYOR"

Şırnak'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol​ keşfinin yapıldığını ve keşif yapılan petrolün üretimi ile birlikte Türkiye'de petrol üretiminin yüzde 40'ından fazlasının Şırnak'tan çıktığını aktaran Bakan Güler, “Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden spora, tarımdan hayvancılığa, çevre-şehircilikten turizme kadar her alanda büyük yatırımlar ve projeler hayata geçiriliyor ve Şırnak her geçen gün daha da gelişiyor. Artık Gabar ve Kato Dağları, terörle değil, petrolle anılıyor. Yeni petrol sahaları keşfediliyor ve petrol üretimi artıyor. Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfinin Şırnak'ta yapılması bizler için ayrıca gurur vericidir. Şu anda günlük 100 bin varil üretim hedefiyle Şırnak, petrolün başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Nitekim, Türkiye'deki günlük petrol üretiminin yüzde 40'tan fazlası Gabar'da gerçekleştiriliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki Şırnak, petrolle kalkınacak ve bölgenin yıldızı olacaktır. Bunun yanı sıra enerji alanında yatırımlar devam ediyor" dedi.