Bakan Yaşar Güler'den kritik temas! ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü

29 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:48

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, kritik bir temas gerçekleştirdi. Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü. İki isim görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.