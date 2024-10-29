Bakan Yaşar Güler'den kritik temas! ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, kritik bir temas gerçekleştirdi. Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü. İki isim görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.
Türkiye'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler'in kritik bir temas gerçekleştirdiğini duyurdu.
Bakan Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ismin görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları masaya yatırıldı.
HANGİ KONULAR KONUŞULDU?
Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 29 Ekim 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu"