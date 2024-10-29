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Bakan Yaşar Güler'den kritik temas! ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ekim 2024 16:42 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 16:48
Bakan Yaşar Güler&#039;den kritik temas! ABD&#039;li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, kritik bir temas gerçekleştirdi. Bakan Güler, ABD'li mevkidaşı Lloyd James Austin ile görüştü. İki isim görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularını ele aldı.

Türkiye​'nin diplomasi trafiği devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Millî Savunma BakanıYaşar Güler​'in kritik bir temas gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakan Güler, ABD​ Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ismin görüşmesinde; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları masaya yatırıldı.

HANGİ KONULAR KONUŞULDU?

Bakanlığın paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

"Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 29 Ekim 2024 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede; ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu"

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Kaynak: tgrthaber.com
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