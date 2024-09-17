Bakan Yaşar Güler'den net mesaj! "Teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir”

17 Eylül 2024 09:16 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:17

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, eli kanlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin konuştu. Terör örgütlerinin belini kırdıklarını belirten Güler, “Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir” ifadelerini kullandı.

Yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen operasyonlarla etkisiz hale getiriliyor. Bayburt’ta 17’nci Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda konuşan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BELİNİ KIRDIK"

Kahraman Mehmetçik'in yurt içinde ve sınır ötesinde yeni destanlar yazdığının altını çizen Bakan Güler, "17’nci Komando Tugayımıza bağlı Komando Taburlarımız da Fırat Kalkanı Harekâtı alanında büyük bir özveriyle ve kahramanca görev yapmaktadır. Nitekim icra ettiğimiz başarılı operasyonlarla, terör örgütünün belini kırdık" dedi.

"TERÖRİSTLERİN BAŞI, TEREDDÜTSÜZ BİR ŞEKİLDE EZİLECEKTİR"

Terör örgütünün en ufak bir şekilde bile kıpırdanmasına izin vermeyeceklerini aktaran Bakan Güler, "Bu amaçla, gözümüzün değmediği ve ayağımızın basmadığı alan bırakmayarak terör bataklığını kurutacak ülkemize, milletimize ve komşularımıza tehdit oluşturan terör örgütünün kökünü kazıyacağız. Son çırpınışlarını veren teröristlerin başı, tereddütsüz bir şekilde ezilecektir" ifadelerini kullandı.