Bakan Yerlikaya Türkiye'deki Suriyeli sayısını açıkladı

09 Ağustos 2024 23:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:15

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son günlerde tartışma konusu olan mülteci ve sığınmacı sayısı hakkında açıklamalarda bulundu. Habertürk canlı yayında konuşan Yerlikaya, "Türkiye'de 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli var. Transit rota olmaktan çıktık." dedi.

Türkiye'de terörün bitme noktasına geldiğini ifade eden Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Yerlikaya'nın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Bizim göçle ilgili bir meselemiz var. Ama tüm dünyanın bir meselesi var. Küresel bir mesele bu. Artık son derece popüler bir konu oldu. Ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldan beri hükümetlerdeyiz ve 2013 yılında göç politikamızın omurgası 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yapıldı. Uzunca bir dünya tecrübesi ve bizim tecrübemiz incelendi ve tek bir kanun ve onun tek bir uygulayıcısı kuruldu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuruldu. 2021 yılında bu meselenin yönetilmesinin daha güçlü olabilmesi için Göç İdaresi Başkanlığı kuruldu. Daha fonksiyonel hale getirildi.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISINI AÇIKLADI

Göç hep olmuştur. Türkiye'de toplam yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma altındaki Suriyeliler, 1 milyon 109 bin 25 ikamet izni, 224 bin 698 uluslararası koruma altındakiler. 95 ülke ile vize muafiyeti uygulaması. 105 ülke vizeye tabi 58'i istizana tabi. Suriye'nin nüfusu 23,5 milyon. Bunların 17 milyonu Suriye'de 6,5 milyonu diğer ülkelerde bulunan. Karışıklık çıktığı günden bu yana 350 bin Suriyeli hayatını kaybetmiştir. Türkiye'de 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli var. Rakamlar üzerinden fitne çıkarılmak isteniyor. Transit rota olmaktan çıktık. 396 bin 738 adresini güncellemeyen Suriyeli kaldı. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile ilgili 14 ayda rekor sayıda deport yapıldı. Sahil Güvenlik destan yazıyor. Göçmen kaçakçılarının nefeslerini kesmekte kararlıyız. Tüm Suriye sınırında duvar var.

"TERÖR BİTME NOKTASINA GELDİ"

Bizim hükümetler döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve her zaman milletimize vermiş olduğumuz söz şu. Biz artık terörü bin yıldan beri kardeşliğimizin üzerine pusu kuran bu terörü topraklarımızdan tamamen kazıyıp atmak. Şükürler olsun ki gelinen noktada terör ülke içinde tamamen bitme noktasına geldi. Bunu açık yüreklilikle ifade etmemiz lazım. Sınır ötesinde Savunma Bakanlığımızın Pençe Harekatları ile hem Irak tarafında hem Suriye tarafında nasıl mücadele verdiğini aynı şekilde Milli İstihbarat Teşkilatımızın da sözde liderleri ile ilgili hemen hemen her hafta iki, üç yapmış olduğu operasyonlarla bu başarıyı milletimize gösteriyoruz. Ülke içersinde de hem kırsalda hem şehir içinde bölücü terör örgütü ve tüm terör örgütleri ile ilgili mücadelemizdeki kararlılığımızda huzurun yüzyılı. Huzurun yüzyılı nasıl olacak. Terörle ilgili herhangi bir ifade ve söylemin olmadığı bir yaşam olması lazım. Bakanlıklarımız bunun için büyük bir uyum ve gayretle çalışmaya devam ediyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da artık yüzler gülüyor.

"KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA YÜZDE 3,1 AZALIŞ"

Toplam olay sayısı yine aynı periyotları kıyaslıyoruz. Yüzde 3,1 olay sayısında azalma olmuş. Aydınlatma oranı yüzde 96,1'den yüzde 97,7'ye yükseldi. Yani yüzde 1,6 aydınlatma oranının bile yukarıya çekiliyor olması önemli. Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili konut dokunulmazlığı yine aynı dönemde yine yüzde 23,3 düşmüş. Kişi hürriyetinden yoksun kılma 11,1 düşmüş. Kişilerin huzur ve sükununu bozma yüzde 10,8 düşmüş. Kasten öldürme 10,6 azalmış. Hakaret yüzde 6,6 düşmüş. Cinsel suçlar yüzde 6,2. Kasten yaralama yüzde 2,2 azalmış.