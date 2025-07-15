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 | Bengül Arıca

Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında "15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür." ifadelerini kullandı.

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Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz paylaşımı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 07:35
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 07:40

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 15 Temmuz hain darbe girişiminin 9. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yerlikaya paylaşımında 1"5 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür." ifadelerini kullandı.

İşte Bakan Yerlikaya'nın yaptığı 15 Temmuz paylaşımı;

"Tarih 15 Temmuz 2016…

O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen Karayılan’ın yurdudur…

Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi!

O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür.

Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı.

Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan ’ın ifade ettikleri gibi “ Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.” Öyle de oldu. 15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür.

Vatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

https://x.com/AliYerlikaya/status/1944976959852663259

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ETİKETLER
#fetö
#gaziler
#şehitler
#15temmuzdarbegirişimi
#15temmuz
#Milligüvenlik
#Aliyerlikaya
#Politika
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