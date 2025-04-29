Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e çok sert 'bant' tepkisi! 'Polislerimizin böyle bir görevi yok'

Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu bir otelde korumalar tarafından güvenlik kameralarının bantlandığı görüntüler gündeme oturdu. Konu ile ilgili açıklama yapan Özgür Özel'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi. Yerlikaya, polislerin kamera bantlama gibi bir görevlerinin olmadığını belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.04.2025
saat ikonu 15:00
|
GÜNCELLEME:
29.04.2025
saat ikonu 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı görüşme öncesi otelin güvenlik kamerasının bantladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından 'tüm koruma polislerinin cebinde bantla gezdiğini' söyleyen CHP lideri Özgür Özel'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi. Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" ifadelerini kullandı.

"SANA 'ÖZEL' AÇIKLAMA YAPAYIM"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e çok sert 'bant' tepkisi! 'Polislerimizin böyle bir görevi yok'

https://x.com/AliYerlikaya/status/1917184176916467966

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! 81 ilde sahte alkol imalatçılarına büyük operasyon
Bakan Yerlikaya duyurdu: 'Gereği yapıldı!' Trafik magandası kıskıvrak
Cem Küçük: Kamera bantlanıyorsa gizli bir şey yapılacak demektir!
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.