Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e çok sert 'bant' tepkisi! 'Polislerimizin böyle bir görevi yok'

Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu bir otelde korumalar tarafından güvenlik kameralarının bantlandığı görüntüler gündeme oturdu. Konu ile ilgili açıklama yapan Özgür Özel'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi. Yerlikaya, polislerin kamera bantlama gibi bir görevlerinin olmadığını belirtti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturması sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı görüşme öncesi otelin güvenlik kamerasının bantladığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerin ardından 'tüm koruma polislerinin cebinde bantla gezdiğini' söyleyen CHP lideri Özgür Özel'e İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan sert tepki geldi. Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur" ifadelerini kullandı.

"SANA 'ÖZEL' AÇIKLAMA YAPAYIM"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Daha iyi anlaman için sana “Özel” bir açıklama da yapayım:

Bir… Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur.

İki…Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz.

Üç… Bantçı…Söylediklerin alçak bir iftiradır.

Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor.

https://x.com/AliYerlikaya/status/1917184176916467966