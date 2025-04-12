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Bakan Yerlikaya'dan protestolarla ilgili algı yapanlara tepki! 'İşkence iftirasında bulunacak kadar alçaldılar'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde polislerle bir araya geldi. İstanbul'daki yasa dışı gösterilere değinen Yerlikaya, "İşkence iftirasında bulunacak kadar alçaldılar. Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulunduk" dedi.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 14:58

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları:


Özellikle kimi çevreler, Gençlerimizi sokaklara dökmek, Huzurumuzu bozmak için karanlık planlar yaptılar. Ancak! Sizlerin gayretleriyle, bu hayalleri boşa düştü. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi: ‘’Kendini bilmezlerin, polisimizi hedef alan saldırılarının sebebi, sizlerin görevinizi layıkıyla yapmanızdır.’’ Şimdi buradan, bu vesileyle: Unutanlara bir kez daha hatırlatalım ki: ‘’Türk polisi, Milletimize kabus yaşatmak isteyenlerin, kabusudur!” Ve sizler, yapılan tüm provokasyonları, Sabrınızla ve dirayetinizle bertaraf ettiniz. Hiçbir zaman sağduyunuzu kaybetmediniz. Tahriklere kapılmadınız. İnsan hakları ilkelerine bağlı kaldınız. Polislik mesleğinin etik değerlerine riayet ettiniz. 150 Polis Arkadaşınızın yaralanmasına, Üzerlerinize asit atılmasına, Sopalı, baltalı, bıçaklı, molotoflu, havai fişekli saldırılara ve tüm sinsi oyunlara rağmen, Hukuktan ayrılmadınız ve metanetinizi korudunuz

Bakan Yerlikaya'dan protestolarla ilgili algı yapanlara tepki! 'İşkence iftirasında bulunacak kadar alçaldılar'

Toplumsal olaylar karşısında: nasıl bir tutum içinde olunması gerektiğini, bir kez daha tüm dünyaya göstererek; Dünyaya örnek oldunuz! Ve sadece kamu düzenini değil, milletimizin huzurunu ve güvenliğini de korudunuz. Allah sizlerden razı olsun!

Ancak; Sizlerin azmi, kararlılığınız, cesaretiniz, Sizlerin sabrı ve başarınız; Birilerini rahatsız etmiş olacak ki… “Polislerimize yönelik kirli bir algı operasyonuna giriştiler.” Hatta: ‘İşkence’’ iftirasında bulunacak kadar alçalabildiler! Bu mesnetsiz iddiaları dile getirenler: Bu iftiraları yayanlar hakkında, Savcılığa, Suç Duyurusunda bulunduk. Kimlerin hangi hesabı olursa olsun… Kimler nereden emir alırsa alsın… Sizlerin; “ahlaksız, izansız ve alçakça iftiralarla’’, töhmet altında bırakılmanıza, asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz! Biz hukuktan, insan haklarından, vicdandan ve Milletimizin yolundan asla ayrılmayacağız.

Bakan Yerlikaya'dan protestolarla ilgili algı yapanlara tepki! 'İşkence iftirasında bulunacak kadar alçaldılar'

Kıymetli Yol Arkadaşlarım, Biz, büyük bir milletiz. Şanlı Al Bayrağımız altında, tek yüreğiz! Aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde; ‘’Türkiye Yüzyılı’’ vizyonuyla, emin adımlarla ilerlemektedir. İçişleri Bakanlığı olaraksa, Cumhuriyetimizin bu asrını “Huzurun Yüzyılı” yapma azmiyle, kararlıkla çalışıyoruz, Çalışmaya da devam edeceğiz. Bu sebeple bir kez daha, tüm kalbimle sesleniyorum: Allah sizleri her türlü kazadan ve musibetten korusun. Bu duygularla, Vatan uğruna şehadete eren tüm kahramanlarımızı; rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum. Birliğimiz ve beraberliğimiz kaîm, Devletimiz daîm olsun. Allah’a emanet olun.

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