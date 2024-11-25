Bakan Yılmaz Tunç'tan Narin Güran'ın katilleri hakkında açıklama

25 Kasım 2024 12:55 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:45

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Narin Güran cinayeti ve üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Rojin Kabaiş soruşturmasına delillerin yön vereceğini belirten Bakan Tunç, Narin Güran'ın katilleriyle ilgili de açıklama yaptı.

Adalet Bakanı​ Yılmaz Tunç​, Adalet Bakanlığı tarafından Antalya'da düzenlenen Yargı Teşkilatı toplantısına katıldı. Sabah gazetesine konuşan Bakan Tunç; Narin Güran​ cinayeti, Rojin Kabaiş​'in ölümü ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu​'nun yargılandığı davaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Devam eden soruşturmalarla ilgili dosyaların içeriğini ve delilleri bilmeden sosyal medyada birtakım paylaşımlar yapıldığını söyleyen Yılmaz Tunç, masumiyet karinesine dikkat çekerek bir kişinin suçluluğu kanıtlanmadan o kişiyi suçlu ilan etmenin doğru olmayacağını dile getirdi.

ROJİN KABAİŞ'İN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen 'suda boğularak hayatını kaybetti' şeklindeki raporu değerlendirdi. Soruşturmayı aydınlatacak olan makamın cumhuriyet başsavcılıkları olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Kolluk görevlileriyle beraber etkin bir soruşturma yürütüp, maddi gerçeği ortaya çıkarması lazım. Bu maddi gerçeği ortaya çıkarırken delil tespiti önemli, ve bu toplanan delillerin bilirkişi incelemesi bunu tabii ki resmi bir kurumumuz olan Adli Tıp Kurumu yapıyor. Adli Tıp kurumunun raporlarına güvenmek gerekiyor. Adli Tıp Kurul raporlarının kararlarına itiraz yapılabiliyor. Üniversitelerden de ayrıca rapor alma imkanı var. Yine arada çelişki varsa bu çelişkiyi gidermeye yönelik rapor alma imkanı var" şeklinde açıklama yaptı.

"SOSYAL MEDYA MAHKEMESİ DEĞİL YARGI KARAR VERECEK"

Tüm bunların teknik konular olduğunu ve bu konularla ilgili incelemeleri savcılıklar, hakimlikler ve mahkemelerin yapacağını kaydeden Yılmaz Tunç, "Dışarıdan dosyayı bilmeden, dosyanın içerisindeki delillerden haberdar olmadan yorum yapılması doğru değil. Burada tabii ki bizim genç kızımız Rojin evladımız, bu yıl üniversiteye başlamış, kaybolması ve sonrasında da cansız bedenine ulaşılması hepimizi üzüyor. Bu tür olaylar olmasa keşke ama bunun cinayet mi ya da nasıl öldüğüyle ilgili sosyal medyada yorum yapanlar karar vermeyecek, yargımız karar verecek. İnceleme ve araştırmaları soruşturmayı beklemek gerekiyor" dedi.

NARİN GÜRAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili yargı sürecinin devam ettiğine dikkat çeken Yılmaz Tunç, mahkemenin çok titiz çalıştığını kaydetti. Özellikle çapraz sorgularla anılan ifadeler ve tanık ifadelerinin mahkeme heyetince değerlendirildiğini belirten Bakan Tunç, "Eksik hususların giderilmesi ile ilgili olarak 26 Aralık'a duruşma günü verildi. Hep beraber duruşmaları takip edeceğiz. Yargımız tarafsız bağımsız hiç kimseden etkilemez. Burada önemli olan dosyadaki bilgi ve deliller. Dolayısıyla mahkeme sadece o dosyadaki bilgi ve delillerle bilirkişi raporları ile ifadelerle, dosya kapsamı ile ilgilenir. Farklı değerlendirmeler ve dışarıdaki etkenlerden etkilenmez" şeklinde konuştu.

"GERÇEK MUTLAKA ORTAYA ÇIKACAK

Narin'i kim ya da kimlerin öldürdüğünün kamuoyu tarafından merak edildiğini kaydeden Bakan Tunç, "Burada kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi de önemli. Bu tabii yargılama neticesinde belli olacak. 'Katil şudur ve bunun üzerinde deliller yoğunlaşıyor' şeklinde yorum yapmamız hem doğru olmaz hem de bir değeri olmaz. Dolayısıyla ona karar verip delilleri değerlendirecek olan tarafsız ve bağımsız yargıdır. Bu süreç içerisinde mutlaka maddi gerçek ortaya çıkacak. Bu gerçek doğrultusunda kim suçluysa bunun karşılığını Türk Ceza Kanunu'nda yer alan suçlar bakımından görecek" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVA

Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davaya ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Tunç, "Kendisi hakkında 9 dava, 5 soruşturma dosyası var. Milletvekili olduğu dönemde Meclis'e gönderilen fezlekeler söz konusu. Geçen hafta Mersin'deki davayla ilgili ifadesi alındı. Dokunulmazlığı kalktığı için davalar görüşmeye başladı" diye konuştu.

"SİYASETÇİLERE TAVSİYEM; ONU ÖRNEK ALMAYIN"

Hükümetin yargıya müdahalesinin söz konusu olmadığını dile getiren Tunç, "Benim orada söylediğim şu; milletimiz hakaret siyaseti istemiyor. Milletimiz hakaretle politika yapanları bir yere getirmiyor. Yıllarca siyaset yapıp, siyasetini Cumhurbaşkanımızı karalamaya yönelik, ona hakaret ederek bir politika izlerseniz, millet size destek vermez. Yetki vermez. Dolayısıyla onu örnek almayın diyoruz bugünün siyasetçilerine" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin suç teşkil edip etmeyeceğine bağımsız ve tarafsız yargının karar vereceğine dikkat çeken Bakan Tunç, "Dolayısıyla onu yargı takdir edecek. Ben hakaret siyaseti yapılmamasını söylüyorum" dedi.