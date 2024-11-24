Bakan Yusuf Tekin, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir'i ziyaret etti

24 Kasım 2024 12:37 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 12:52

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Türkiye genelinden gelen öğretmenlerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Bakan Tekin, "Bugünü imar, geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz, ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız" dedi.

Son günlerde laiklik​ hakkındaki yaptığı açıklamalarla tartışmalara neden olan Milli Eğitim Bakanı​ Yusuf Tekin​, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir​'i ziyaret etti.

Bakan Tekin başkanlığındaki bürokratlar ile öğretmenlerden oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüdü. Bakan Tekin'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

"EVLATLARIMIZI EN NİTELİKLİ ŞEKİLDE YETİŞTİRME GAYRETİMİZ BAKİ"

Bakan Tekin daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geldi. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Tekin, deftere şunları yazdı:

"Başöğretmenimiz Aziz Atatürk, Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul edişinizin 96'ncı yıl dönümünde, öğretmenlerimizi temsilen manevi huzurlarınızdayız. Mukaddes bir mesleğin mensupları olarak insan haklarına dayanması ve demokratikliği vasıflarıyla gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin ideallerini yaşatmak üzere istikbalimizin emanetçisi telakki ettiğimiz evlatlarımızı en nitelikli bir şekilde yetiştirme gayretimiz bakidir.

"GÖSTERDİĞİNİZ HEDEFİN ÜZERİNE ÇIKMAK İÇİN AZİMLE ÇALIŞIYORUZ"

‘Köklerden geleceğe' şiarında kadim kültürümüzle aydınlık geleceğimize ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ideali ile yola çıktığımız bu tarihi süreçte; bugünü imar geleceği inşa eden öğretmenlerimizle bizlere hedef gösterdiğiniz, ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak' için azim ve kararlılıkla çalışmaktayız. Bizler fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür şuurlu nesiller yetiştirip, Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhunuz şad olsun."