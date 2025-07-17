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 | Yusuf Özgür Bülbül

Barış Yarkadaş CHP'nin yeni planını açıkladı: İmamoğlu için 26 Temmuz'da ofis açılacak

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları ve Ekrem İmamoğlu davasıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 22:45
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 22:59

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu programında 'li belediyelerdeki operasyonları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkındaki davalara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'ın en çarpıcı iddiası, Ekrem İmamoğlu için 26 Temmuz'da bir ofis açılacağı oldu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1945929841846681985

“26 TEMMUZ’DA İMAMOĞLU İÇİN OFİS AÇILACAK.”

Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu hakkında 6 ve 40'a yakın ceza soruşturması bulunduğunu belirtti. Bu soruşturmalar sonucunda İmamoğlu için 25 yıla kadar ceza istendiğini ve bunun yolunu açtığını ifade etti.

Barış Yarkadaş CHP'nin yeni planını açıkladı: İmamoğlu için 26 Temmuz'da ofis açılacak

Yarkadaş, “26 Temmuz’da İmamoğlu için Cumhurbaşkanlığı ofisi Ankara'da açılacak ve resmi olarak çalışmaya başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanlığında da bir katı bu işe ayıracaklar. Bu konunun dışında da başka bir konu konuşmuyorlar. Ekrem İmamoğlu hakkında 6 dava ve 40’a yakın ceza soruşturması var. 25 yıla kadar ceza isteniyor. İmamoğlu için siyasi yasak yolu açıldı. İstinafların en önemli özelliği giden geri gelmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun alınmasından bu yana 97 tutuklama var” ifadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş CHP'nin yeni planını açıkladı: İmamoğlu için 26 Temmuz'da ofis açılacak

Yarkadaş ayrıca, CHP'nin 2 Kasım’daki erken seçim iddiasından vazgeçtiğini de sözlerine ekledi.

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ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
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#siyasi yasak
#Barış Yarkadaş
#Politika
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