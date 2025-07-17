Barış Yarkadaş CHP'nin yeni planını açıkladı: İmamoğlu için 26 Temmuz'da ofis açılacak

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk operasyonları ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalara ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yarkadaş'ın en çarpıcı iddiası, Ekrem İmamoğlu için 26 Temmuz'da bir ofis açılacağı oldu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1945929841846681985

“26 TEMMUZ’DA İMAMOĞLU İÇİN OFİS AÇILACAK.”

Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu hakkında 6 dava ve 40'a yakın ceza soruşturması bulunduğunu belirtti. Bu soruşturmalar sonucunda İmamoğlu için 25 yıla kadar ceza istendiğini ve bunun siyasi yasak yolunu açtığını ifade etti.

Yarkadaş, “26 Temmuz’da İmamoğlu için Cumhurbaşkanlığı ofisi Ankara'da açılacak ve resmi olarak çalışmaya başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul il başkanlığında da bir katı bu işe ayıracaklar. Bu konunun dışında da başka bir konu konuşmuyorlar. Ekrem İmamoğlu hakkında 6 dava ve 40’a yakın ceza soruşturması var. 25 yıla kadar ceza isteniyor. İmamoğlu için siyasi yasak yolu açıldı. İstinafların en önemli özelliği giden geri gelmiyor. Ekrem İmamoğlu’nun alınmasından bu yana 97 tutuklama var” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş ayrıca, CHP'nin 2 Kasım’daki erken seçim iddiasından vazgeçtiğini de sözlerine ekledi.