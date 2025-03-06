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 | Yusuf Özgür Bülbül

Barış Yarkadaş: İmamoğlu Kent Uzlaşısına imza atan bir belediye başkanı!

Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, "Bütün bu operasyonların tek hedefi var İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzatmak. Ekrem İmamoğlu kent uzlaşısının altına imza atan bir belediye başkanı” dedi. İşte detaylar…

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 22:19
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 22:23

TGRT Haber'de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki gelişmeler masaya yatırıldı. Programda konuşan gazeteciBarış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik olası bir hukuki sürecin, İmamoğlu'nun "Kent Uzlaşısı" protokolüne imza atmasıyla bağlantılı olabileceğini söyledi.

DOSYADA 6 BİN KİŞİ VAR

Yargıtay'ın DTK ile ilgili verdiği karara değinen Yarkadaş, Yargıtay'ın DTK'nın PKK'nın talimatıyla kurulduğunu belirttiğini hatırlattı. Yarkadaş, önümüzdeki dönemlerde bu konuda bir “operasyon yapılacağını” ve 6 bin kişinin bu dosyada olduğunu, bunların 1640'ının İstanbul'da yaşadığının görüldüğünü ifade etti.

“CHP’NİN İSTANBUL’DA BELEDİYESİ KALMAZ”

Yarkadaş, kent uzlaşısının Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) uğraşacağı temel mesele olacağını ve Kent Uzlaşısının suç sayılması durumunda CHP'nin İstanbul'da belediyesinin kalmayacağını iddia etti. Gazeteci Barış Yarkadaş, "Bütün bu operasyonların tek hedefi var İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na uzatmak ve İmamoğlu’nun kent uzlaşısından dolayı şüpheli ya da sanık haline getirmek. Cem Küçük’ün anlattığı senaryo verdiği bilgi şunu gösteriyor: Ekrem İmamoğlu Kent Uzlaşısının altına imza atan bir belediye başkanı. Çıkıp kamuoyunda da açıkça söyledi. 2024 seçimlerinden hemen önce. Her şey birbirine karışmış vaziyette. HDK, DTK, PKK/KCK kavramlar havada uçuşuyor. Vatandaşın kafası karışmış durumda. Yargıtay bir karara vardı ve DTK ile ilgili bir karara vardı. PKK’nın talimatı doğrultusunda kurulduğunu belirtti. Önümüzdeki dönemlerde bir operasyon yapılacağı 6 bin kişinin de bu dosyada olduğu söyleniyor. Bunların 1640’ının İstanbul’da yaşadığı görülüyor. Kent uzlaşısı CHP'nin uğraşacağı temel mesele olacak. Kent uzlaşısı suç olduysa CHP'nin İstanbul'da belediyesi kalmaz.” şeklinde konuştu.

https://x.com/tgrthabertv/status/1897721183098876069

KÜÇÜK: HDK ‘BELEDİYELERE SIZIN’ TALİMATI VERDİ’

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, “Her dosyaya ayrı ayrı bakmak lazım. Kent uzlaşısı dosyasındaki ifadeler çok net. HDK’yı Kandil’in idare ettiği çok net görülüyor. 2 operasyon daha bekliyorum. Beyoğlu ve Kartal Belediyesi’ne iki operasyon gelecek. HDK ‘Belediyelere sızın’ talimatı verdi Teröristler kent uzlaşısı adıyla CHP’li belediyelere girdiler.” ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu, Türk politikacı, iş insanı, 2019'dan bu yana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve 2024'ten beri Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı.
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