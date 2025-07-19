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Barış Yarkadaş TGRT Haber'de ilk kez duyurdu! Gelecek Partisi'nden istifa eden 2 isim AK Parti'ye mi geçiyor?

Siyaset gündeminde sular durulmuyor. Son olarak Gelecek Partisi'nden iki önemli isim olan Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, istifa ettiklerini yoğun eleştiri notlarıyla duyurdu. Kulislerde söylentiler sürerken, gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında İsa Mesih Şahin'in ilk kez Taksim Meydanı'na özel açıklama yaptığını belirterek, gelen mesajı okudu. İki önemli ismin AK Parti'ye geçip geçmeyeceği belli oldu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 22:28

Genel Başkanlığını 'nun yaptığı , çifte istifayla sarsıldı. Parti kurucularından İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin, ettiklerini açıkladı. Vekiller istifalarını sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla duyurdular.

Temurci uzun açıklamasına "Büyük emek ve gayretlerle kurduğumuz Gelecek Partisi’nden bugün itibariyle ayrılıyorum. İstifa gerekçelerimizi aşağıda kamuoyuyla paylaşıyor, tüm gelecek gönüllerine şükranlarımı arz ediyorum" notunu düştü.

Şahin de "Kurucusu olduğum Gelecek Partisi’nden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Siyasi mücadelemiz yol arkadaşlarımızla birlikte sonuna kadar sürecektir" notuyla açıklamasını yayınladı.

Barış Yarkadaş TGRT Haber'de ilk kez duyurdu! Gelecek Partisi'nden istifa eden 2 isim AK Parti'ye mi geçiyor?

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber ekranlarında İsa Mesih Şahin'in ilk kez Taksim Meydanı'na özel açıklama yaptığını belirterek, gelen mesajı okudu. İki önemli ismin 'ye geçip geçmeyeceği belli oldu. Yarkadaş şu ifadeleri kullandı: "İsa Mesih’ten şimdi özel bir açıklama geldi. Şu ana kadar hiçbir gazeteciye cevap vermemişler. Ama ben kendisinden rica ettim. TGRT Haber Taksim Meydanı için hem Selim Temurçi’nin hem İsa Mesih Şahin’in yol haritasını sordum. Dedim ki AK Parti’ye geçeceğiniz konuşuluyor siyaset kulislerinde. Böyle bir kararınız var mı?

Barış Yarkadaş TGRT Haber'de ilk kez duyurdu! Gelecek Partisi'nden istifa eden 2 isim AK Parti'ye mi geçiyor?

'TAKSİM MEYDANI'NA ÖZEL AÇIKLAMALAR'

İsa Mesih Şahin, yayınımızı da izliyor. Bir cevap yazdı. TGRT Haber Taksim Meydanı için özel bir açıklama yaptı. Şahin şunları söyledi: ‘ Biz kendimizi bağımsız bir pozisyona çekiyoruz. Ben Gelecek Partisi’nde İstanbul’da il başkanlığı yaptım. Aynı zaman da Selim Bey de ülke genelinde teşkilat başkanlığı yaptı. Çok sayıda yol arkadaşımız var. Önümüzdeki süreçte gerek İstanbul özelindeki, gerekse ülke genelindeki tüm yol arkadaşlarımızla siyasete devam edeceğiz.”
Bu açıklamadan çıkardığı sonucu da yorumlayan Yarkadaş, “Ben AK Parti’ye gideceklerini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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ETİKETLER
#ak parti
#istifa
#ahmet davutoğlu
#gelecek partisi
#Selim Temurci
#İsa Mesih Şahin
#Politika
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