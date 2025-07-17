Barış Yarkadaş ve Cem Kaya’dan Taksim Meydanı’ndan dikkat çeken açıklamalar

Türk siyaset gündemi TGRT Haber’de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırılıyor. Gazeteciler Barış Yarkadaş, Hasan Basri Akdemir, Mustafa Ertekin ve Avukat Cem Kaya, kritik açıklamalarda bulunuyor.

https://www.youtube.com/watch?v=TsB0xYOH0AU

İMAMOĞLU DAVASINDA NELER YAŞANDI?

İşte kamuoyunun merak ettiği konu başlıkları:

Ekrem İmamoğlu için iki mahkumiyet kararı çıktı. Başsavcıya hakaret ve tehdit duruşmasında salon gerildi! Peki davada neler yaşandı?

PKK’NIN SİLAH BIRAKMA SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama ne? Terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci nasıl devam edecek?

ÖZGÜR ÖZEL’E TEHDİT SORUŞTURMASI



Özgür Özel'e bir "tehdit ve hakaret" soruşturması daha! Özel'in, "Beyaz Toros" konuşması, çifte soruşturmayı beraberinde getirdi.

MANSUR YAVAŞ’IN AÇIKLAMALARINDAKİ MESAJ NE?

Mansur Yavaş "anket yaptırmıyorum" dedi, "ama yapılan anketlerde en önde olan benim" diye de ekledi. Yavaş'ın açıklamalarındaki mesaj ne?

SURİYE’DE NELER OLUYOR?



İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı bombaladı, bölge ayağa kalktı! Ahmet Şara'dan dikkat çeken açıklama geldi

