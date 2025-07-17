Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddialar! CHP ile ilgili bilinmeyen belgeleri ilk kez TGRT Haber'de sundu

Türk siyaset gündemi TGRT Haber’de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli kurultay süreci gündemdeki yerini koruyor. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin davası sürüyor. Davadan çıkacak kararlara ilişkin yapılan tartışmalar, CHP'deki kaosu ayyuka çıkardı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel her fırsatta erken seçim çağrısı yaparak, Kasım 2025'i işaret ediyor.

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu, 39. Olağan Kurultay sürecini başlattı. Buna göre, delege seçimleri 13 Ağustos'ta, ilçe kongreleri 13 Eylül'de ve il kongreleri ise 5 Ekim'de başlayacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise yeniden genel başkan olma ihtimali CHP'yi ikiye bölmüş durumda.

CHP'de tüm bu kaos sürerken, gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında çok önemli belgeleri ilk kez kamuoyuna sunarak bomba iddialar ortaya attı. İşte Yarkadaş'ın canlı yayında açıkladığı detaylar:

"Bana yine sinirlenecekler neden? Siyaset bir tutarlılık işidir. Tutarlı olmadığınızda seçmen sizden uzaklaşır. Özgür Özel otobüsün üstüne çıktı, 2 Kasım’da erken seçime gidelim, sayın Erdoğan çık karşımıza dedi. Yoksa ben götürürüm dedi. O gece bir tweet attım. Özel, Tayyip Erdoğan’a yeniden aday olmanın ve anayasa masasına oturmanın yolunu açtı.

'ELİMDEKİ BELGELERDEN BELLİ'

Peki, CHP 2 Kasım’da seçime gidecekseniz, buna inanıyorsanız, ki buna inanmıyorsanız elimdeki belgeden belli! Bu belge CHP il ve ilçelerine gönderilen kongre takvimi. Bunun özelliği şu: Sen 2 Kasım’da erken seçime gidelim diyorsun ancak 6-26 Ağustos arasında mahalle delege seçimini başlatıyorsun. 26 Ağustostan sonra ilçe kongrelerini 13 Eylül’de başlatıyorsun. İl kongrekerini de 11 Ekim’de başlatıp 5 Kasım’da bitiriyorsun.

'DAVAYA BAKAN HAKİME ŞART'

15 Eylül’de CHP’nin kurultay iptali davası var. Şimdi elimde bir belge saha var onu da kamuoyuna ilk kez göstereceğim. 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na yazdığı yazı. Diyor ki, bu davaya ben bakmayayım, Ağır Ceza Mahkemesi baksın… Burada amaçlanan şu; mahalle kongreleri başlatılarak 15 Eylül’deki mahkemenin hakimine biz kendimizi yenilemeye başladık iptal kararı verme deniliyor.

'DELEGELER ELİMİZDE OLSUN'

Öteki taraftan kongreleri başlatarak bir iptal kararı çıkarsa o güne kadar seçilecek olan delegeyle eğer Kemal Kılıçdaroğlu gelirse onunla karşı karşıya getirecekler. Bir yanda da da yetki elimizdeyken her bölgeyi dizayn edelim ki Kemal bey kazara gelse bile partinin delegesi elimizde olsun. Zaten kurultay iptal edilirse hepsi iptal olacak."

