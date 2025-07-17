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Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddialar! CHP ile ilgili bilinmeyen belgeleri ilk kez TGRT Haber'de sundu

CHP içindeki şaibeli kurultayın mahkeme süreci de devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlığa gelme ihtimali ise parti içinde kaosa neden oldu. CHP lideri Özgür Özel her fırsatta erken seçim çağrılarını yineliyor. Ancak gazeteci Barış Yarkadaş TGRT Haber ekranlarında, ilk kez gündemi sarsacak belgeleri kamuoyuna sundu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 23:23
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 23:25

Türk siyaset gündemi TGRT Haber’de Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. Bilindiği üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nde şaibeli süreci gündemdeki yerini koruyor. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin davası sürüyor. Davadan çıkacak kararlara ilişkin yapılan tartışmalar, 'deki kaosu ayyuka çıkardı.

CHP Genel Başkanı her fırsatta çağrısı yaparak, Kasım 2025'i işaret ediyor.

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddialar! CHP ile ilgili bilinmeyen belgeleri ilk kez TGRT Haber'de sundu

Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu, 39. Olağan Kurultay sürecini başlattı. Buna göre, delege seçimleri 13 Ağustos'ta, ilçe kongreleri 13 Eylül'de ve il kongreleri ise 5 Ekim'de başlayacak. 'nun ise yeniden genel başkan olma ihtimali CHP'yi ikiye bölmüş durumda.

CHP'de tüm bu kaos sürerken, gazeteci Barış Yarkadaş, canlı yayında çok önemli belgeleri ilk kez kamuoyuna sunarak bomba iddialar ortaya attı. İşte Yarkadaş'ın canlı yayında açıkladığı detaylar:

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddialar! CHP ile ilgili bilinmeyen belgeleri ilk kez TGRT Haber'de sundu

"Bana yine sinirlenecekler neden? Siyaset bir tutarlılık işidir. Tutarlı olmadığınızda seçmen sizden uzaklaşır. Özgür Özel otobüsün üstüne çıktı, 2 Kasım’da erken seçime gidelim, sayın Erdoğan çık karşımıza dedi. Yoksa ben götürürüm dedi. O gece bir tweet attım. Özel, Tayyip Erdoğan’a yeniden aday olmanın ve anayasa masasına oturmanın yolunu açtı.

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddialar! CHP ile ilgili bilinmeyen belgeleri ilk kez TGRT Haber'de sundu

'ELİMDEKİ BELGELERDEN BELLİ'

Peki, CHP 2 Kasım’da seçime gidecekseniz, buna inanıyorsanız, ki buna inanmıyorsanız elimdeki belgeden belli! Bu belge CHP il ve ilçelerine gönderilen kongre takvimi. Bunun özelliği şu: Sen 2 Kasım’da erken seçime gidelim diyorsun ancak 6-26 Ağustos arasında mahalle delege seçimini başlatıyorsun. 26 Ağustostan sonra ilçe kongrelerini 13 Eylül’de başlatıyorsun. İl kongrekerini de 11 Ekim’de başlatıp 5 Kasım’da bitiriyorsun.

Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken iddialar! CHP ile ilgili bilinmeyen belgeleri ilk kez TGRT Haber'de sundu

'DAVAYA BAKAN HAKİME ŞART'

15 Eylül’de CHP’nin kurultay iptali davası var. Şimdi elimde bir belge saha var onu da kamuoyuna ilk kez göstereceğim. 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na yazdığı yazı. Diyor ki, bu davaya ben bakmayayım, Ağır Ceza Mahkemesi baksın… Burada amaçlanan şu; mahalle kongreleri başlatılarak 15 Eylül’deki mahkemenin hakimine biz kendimizi yenilemeye başladık iptal kararı verme deniliyor.

'DELEGELER ELİMİZDE OLSUN'

Öteki taraftan kongreleri başlatarak bir iptal kararı çıkarsa o güne kadar seçilecek olan delegeyle eğer Kemal Kılıçdaroğlu gelirse onunla karşı karşıya getirecekler. Bir yanda da da yetki elimizdeyken her bölgeyi dizayn edelim ki Kemal bey kazara gelse bile partinin delegesi elimizde olsun. Zaten kurultay iptal edilirse hepsi iptal olacak."

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ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#özgür özel
#erken seçim
#kurultay
#Barış Yarkadaş
#Politika
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