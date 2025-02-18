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 | Banu İriç

Barış Yarkadaş'tan kurultay kulisleri için çarpıcı iddia: 'Yerel seçimler de iptal edilebilir'

CHP'nin 2023 yılındaki kurultayı için başlatılan "şaibeli kurultay" soruşturması sürüyor. İddiaların hukuki olarak ispatlanması halinde kurultayın iptal edilerek CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel yönetiminin de düşmesi söz konusu... Gazeteci Barış Yarkadaş, kurultayın iptal edilmesi halinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nin de iptal edilebileceği iddiasının konuşulduğunu öne sürdü.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.02.2025
saat ikonu 22:14
|
GÜNCELLEME:
18.02.2025
saat ikonu 22:57

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayda para dağıtıldığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın, dava sonucuna bağlı olarak iptal edilebileceği konuşuluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, CHP kurultayının iptal edilmesi durumunda, 2024 yerel seçimlerinin de iptal edilebileceğinin bazı çevreler tarafından tartışıldığını belirtti.

"YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Yarkadaş iddiayı şu sözlerle dile getirdi: "Kurultayın iptaliyle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Kaynağım şunu söyledi. 'Sadece kurultay iptal edilmez. Kurultay iptal edilirse 2024 yılında yapılan yerel seçimlerin de iptali gündeme gelebilir.'"

Konuya ilişkin farklı hukukçularla görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, "Bazı hukukçular bu iddiayı gerçekçi bulmazken, bazıları ise 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' görüşünü savunuyor. Yani, kurultay sürecinde şaibe olduğu düşünülürse, yapılan atamaların da tartışmalı hale gelebileceği konuşuluyor" dedi.

Henüz hukukçular tarafından fikir birliği olmasa da, kulislerde bu senaryonun dile getirildiğini vurgulayan Yarkadaş, konunun önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelebileceğini söyledi.

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pazartesi günü Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayı için "şaibe" iddialarıyla soruşturma başlattı. CHP delegelerine "oy karşılığında para, telefon ve ev verildiği" iddiaları öne sürüldü. 812 delegenin oyunu alarak genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'e karşı dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 536 oy ile seçimi kaybetmişti.
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