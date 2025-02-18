Barış Yarkadaş'tan kurultay kulisleri için çarpıcı iddia: 'Yerel seçimler de iptal edilebilir'

CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirdiği kurultayda para dağıtıldığı ve usulsüzlük yapıldığı iddiaları yargıya taşındı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın, dava sonucuna bağlı olarak iptal edilebileceği konuşuluyor. Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında Ankara kulislerinde konuşulan çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, CHP kurultayının iptal edilmesi durumunda, 2024 yerel seçimlerinin de iptal edilebileceğinin bazı çevreler tarafından tartışıldığını belirtti.

"YEREL SEÇİMLERİN İPTALİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Yarkadaş iddiayı şu sözlerle dile getirdi: "Kurultayın iptaliyle ilgili önemli bir şey söyleyeceğim. Kaynağım şunu söyledi. 'Sadece kurultay iptal edilmez. Kurultay iptal edilirse 2024 yılında yapılan yerel seçimlerin de iptali gündeme gelebilir.'"

Konuya ilişkin farklı hukukçularla görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, "Bazı hukukçular bu iddiayı gerçekçi bulmazken, bazıları ise 'zehirli ağacın meyvesi de zehirlidir' görüşünü savunuyor. Yani, kurultay sürecinde şaibe olduğu düşünülürse, yapılan atamaların da tartışmalı hale gelebileceği konuşuluyor" dedi.

Henüz hukukçular tarafından fikir birliği olmasa da, kulislerde bu senaryonun dile getirildiğini vurgulayan Yarkadaş, konunun önümüzdeki günlerde daha fazla gündeme gelebileceğini söyledi.