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Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'de Rasim Ozan Kütahyalı'ya çağrı! 'Kaynağını açıkla'

Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın CHP’ye kayyum atacağı iddiaları, siyaset gündemine oturdu. Kısa sürede iddia yalanlanırken, Kütahyalı hakkında önce soruşturma açıldı, ardından gözaltı kararı verildi. Ortalığı karıştıran olay TGRT Haber’de masaya yatırıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, Kütahyalı’ya kaynağını açıklaması konusunda çağrıda bulunurken, Gazeteci Mustafa Ertekin, “Rasim Ozan Kütahyalı fal mı baktı da bu iddiayı ortaya attı” diyerek tepki gösterdi.

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KAYNAK:
merve yaz
|
GİRİŞ:
17.04.2025
saat ikonu 23:54
|
GÜNCELLEME:
17.04.2025
saat ikonu 23:57

CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki açıklamalarıyla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında savcılık harekete geçti. Kütahyalı’nın dile getirdiği iddialar kamuoyunda tepki çekerken, ilgili beyanları nedeniyle hakkında TCK 217'inci maddesine muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'de Rasim Ozan Kütahyalı'ya çağrı! 'Kaynağını açıkla'

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kütahyalı’nın gündeme taşıdığı CHP'nin kurultayının iptal edileceği ve partinin başına kayyum görevlendirileceği iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı, piyasalar kısa süreli dalgalanma yaşadı. İddialarda, kayyum atamasının yarın gerçekleşeceği, bazı kentlerde polis izinlerinin iptal edildiği ve ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği öne sürüldü. Tartışmaların büyümesi üzerine yetkili makamlardan açıklama geldi; CHP’ye kayyum atanacağına dair herhangi bir girişimin olmadığı, iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yargı ve güvenlik kaynakları da sosyal medyada dolaşıma giren bilgilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'de Rasim Ozan Kütahyalı'ya çağrı! 'Kaynağını açıkla'

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’ye kayyum atanacağı ve bazı belediyelere operasyon yapılacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ve kurultay iptali davası süreçleriyle ilgili devam eden hukuki işlemlerin, kamuoyunu yanıltacak şekilde çarpıtıldığını belirtti. Sosyal medyada yayılan bu tür mesnetsiz iddiaların dezenformasyon içerdiğini vurgulayan Tunç, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'de Rasim Ozan Kütahyalı'ya çağrı! 'Kaynağını açıkla'

Kayyum iddiası üzerine "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Kütahyalı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşanan siyasi hareketlilik TGRT Haber’de masaya yatırıldı. Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş şunları söyledi:

Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'de Rasim Ozan Kütahyalı'ya çağrı! 'Kaynağını açıkla'

'BU GAZETECİLİĞİN ETİK KURALI'

“5 milyon kişi Rasim Ozan Kütahyalı’nın tweet’ini okudu mu bu ülkede, okudu. Rasim Ozan Kütahyalı’ya çağrımı yineliyorUm. Gazeteciliğin temel bir kuralı vardır: Seni birisi yanılttıysa, kandırdıysa manipüle ettiyse, aldattıysa ve sen aldatıldığın için bir haber yazdıysan, haberin de yalan çıktıysa kaynağını açıklamak zorundasın. Bu gazeteciliğin etik kodlarının en önemlilerinden bir tanesidir. ROK kim tarafıondan kabndırılduığını açıklamalı. ;Ya da hayal mi gördü, bir ilaç içti de kafası gitti ona göre mi, bir şey? Bu kadar uydurabilir mi? Kaynağı doğru haberde koruyabilirsin, yanlış haberde koruyamazsın.”

Gazeteci Mustafa Ertekin ise Kütahyalı’ya tepki göstererek, “Rasim Ozan Kütahyalı fal mı baktı da bu iddiayı ortaya attı” ifadelerini kullandı.

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Sıkça Sorulan Sorular

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?
Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Köşe yazarı ve televizyon yorumcusudur. Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde başladı. Birçok gazetede köşe yazarlığı yapmıştır. Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında Mayıs 2010'dan Kasım 2017'ye kadar siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. 2011 yılından beri futbol yorumculuğu yaptığı Beyaz TV'de, canlı yayında kullandığı söz nedeniyle Boşnak kökenli Türk vatandaşları başta olmak üzere yoğun tepki aldı. Bu nedenle programla ilişiği 20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla kesildi. Beyaz TV'ye de RTÜK tarafından program durdurma ve ağır para cezası verildi. 19 Kasım 2017'deki Beyaz Futbol isimli programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "halkın bir kesimini alenen aşağılama" gerekçesiyle, ertelemesiz 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. 18 Haziran 2024 tarihinden itibaren Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel Kırmızı Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, 60. Yıl Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi fakat 2. sınıfta ayrıldı ve yarım bıraktı. Amcası, bir dönem Cumhuriyet yazarlığı da yapmış Klasik Batı müziği alanında profesör olan Önder Kütahyalı'dır. Gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl evli kalmıştır, ikiz kızları vardır. İkili 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştır. RASİM OZAN KÜTAHYALI TUTUKLANDI MI? Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddialarında bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verildi. Kütahyalı, öğle saatlerinde gözaltına alındı.
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