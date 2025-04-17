Barış Yarkadaş'tan TGRT Haber'de Rasim Ozan Kütahyalı'ya çağrı! 'Kaynağını açıkla'

CHP’ye kayyum atanacağı yönündeki açıklamalarıyla gündem olan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında savcılık harekete geçti. Kütahyalı’nın dile getirdiği iddialar kamuoyunda tepki çekerken, ilgili beyanları nedeniyle hakkında TCK 217'inci maddesine muhalefet suçundan soruşturma başlatıldığı açıklandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kütahyalı’nın gündeme taşıdığı CHP'nin kurultayının iptal edileceği ve partinin başına kayyum görevlendirileceği iddiası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı, piyasalar kısa süreli dalgalanma yaşadı. İddialarda, kayyum atamasının yarın gerçekleşeceği, bazı kentlerde polis izinlerinin iptal edildiği ve ek güvenlik güçlerinin sevk edildiği öne sürüldü. Tartışmaların büyümesi üzerine yetkili makamlardan açıklama geldi; CHP’ye kayyum atanacağına dair herhangi bir girişimin olmadığı, iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Yargı ve güvenlik kaynakları da sosyal medyada dolaşıma giren bilgilerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BAKAN YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’ye kayyum atanacağı ve bazı belediyelere operasyon yapılacağı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ve kurultay iptali davası süreçleriyle ilgili devam eden hukuki işlemlerin, kamuoyunu yanıltacak şekilde çarpıtıldığını belirtti. Sosyal medyada yayılan bu tür mesnetsiz iddiaların dezenformasyon içerdiğini vurgulayan Tunç, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçu kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Kayyum iddiası üzerine "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Kütahyalı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yaşanan siyasi hareketlilik TGRT Haber’de masaya yatırıldı. Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş şunları söyledi:

'BU GAZETECİLİĞİN ETİK KURALI'

“5 milyon kişi Rasim Ozan Kütahyalı’nın tweet’ini okudu mu bu ülkede, okudu. Rasim Ozan Kütahyalı’ya çağrımı yineliyorUm. Gazeteciliğin temel bir kuralı vardır: Seni birisi yanılttıysa, kandırdıysa manipüle ettiyse, aldattıysa ve sen aldatıldığın için bir haber yazdıysan, haberin de yalan çıktıysa kaynağını açıklamak zorundasın. Bu gazeteciliğin etik kodlarının en önemlilerinden bir tanesidir. ROK kim tarafıondan kabndırılduığını açıklamalı. ;Ya da hayal mi gördü, bir ilaç içti de kafası gitti ona göre mi, bir şey? Bu kadar uydurabilir mi? Kaynağı doğru haberde koruyabilirsin, yanlış haberde koruyamazsın.”

Gazeteci Mustafa Ertekin ise Kütahyalı’ya tepki göstererek, “Rasim Ozan Kütahyalı fal mı baktı da bu iddiayı ortaya attı” ifadelerini kullandı.