Başlık: DEM Parti'den İmamoğlu'na eleştiri! 'Siyasal olayları yanlış gören...'

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" adını verdiği süreçte komisyon aşamasına geçilirken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan CHP ve hakkındaki yolsuzluk dosyası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

İMAMOĞLU'NA CEVAP VERDİ

T24'e konuşan Bakırhan, Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "Bu süreci kendi siyasi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan kendinizi ayrıştırmalısınız" çağrısını yorumladı. İmamoğlu için "Yaşanan siyasal olayları yanlış gören ve değerlendiren bir yerde duruyor" diyen Bakırhan şunları söyledi: "İmamoğlu'na şunu söylemek isterim: İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır. Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak. Ülkedeki kötü gidişatın durması için hepimizin masada olması gerekiyor. Bu süreci desteklememiz lazım."