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 | Suat Vilgen

Başlık: DEM Parti'den İmamoğlu'na eleştiri! 'Siyasal olayları yanlış gören...'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Terörsüz Türkiye" sürecinde CHP'nin mutlaka masada olması gerektiğini söyledi. İmamoğlu'nun süreçle ilgili sosyal medyadan yaptığı eleştirieler için de "Siyasal olayları yanlış gören ve değerlendiren bir yerde duruyor" ifadelerini kullandı.

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Başlık: DEM Parti'den İmamoğlu'na eleştiri! 'Siyasal olayları yanlış gören...'
KAYNAK:
T24
|
GİRİŞ:
20.07.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
20.07.2025
saat ikonu 15:13

MHP lideri 'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan ve iktidarın "" adını verdiği süreçte komisyon aşamasına geçilirken Eş Genel Başkanı 'dan ve hakkındaki dosyası nedeniyle cezaevinde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Başlık: DEM Parti'den İmamoğlu'na eleştiri! 'Siyasal olayları yanlış gören...'

İMAMOĞLU'NA CEVAP VERDİ

T24'e konuşan Bakırhan, Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı, "Bu süreci kendi siyasi ikballeri ve siyasi çıkarları için bir fırsat olarak gören akıldan kendinizi ayrıştırmalısınız" çağrısını yorumladı. İmamoğlu için "Yaşanan siyasal olayları yanlış gören ve değerlendiren bir yerde duruyor" diyen Bakırhan şunları söyledi: "İmamoğlu'na şunu söylemek isterim: İçeride olmasının sebebi kendi çeperimizden bakmamızdır. Masada Cumhuriyet Halk Partisi olursa belki de İmamoğlu dışarıda olacak. Belki de bütün siyasi tutsaklar dışarıda olacak. Çünkü hukuk olacak, demokrasi olacak, adalet olacak. Ülkedeki kötü gidişatın durması için hepimizin masada olması gerekiyor. Bu süreci desteklememiz lazım."

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