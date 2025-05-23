Başsavcılıktan Ekrem İmamoğlu kararı! Reklam ve videoları toplu taşımalarda artık yasak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mart ayında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne gönderdiği yazı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki afiş ve pankartların toplatılması talimatını vermişti. Savcılık, geçtiğimiz günlerde İBB'ye yolladığı yeni talimatla İmamoğlu'nun fotoğraf, video ve sesini barındıran içeriklerin metro, metrobüs, otobüs ve vapurlarda kullanılmasına yasak getirdi.