BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi! Gezi ve Saraçhane'de provokatif yayınlar yapıyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ilk mahkeme süreci tamamlandı. Soruşturmada tutuklanan 51 şüpheli arasında Ekrem İmamoğlu da yer alıyor. Şüpheliler, adliye işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SARAÇHANE'DE GEZİ BENZERİ PROVOKASYONLAR

Saraçhane'de yaklaşık bir hafta süren protestolarda ortalık karıştı. Kamu malına zarar verildi, polisler yaralandı. Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Batı medyası bu kez de Saraçhane'deki olayları yakından takip etti. Onlardan biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC oldu.

GÖZLATINA ALINDI

BBC muhabiri Mark Lowen, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Türkiye’den sınır dışı edildi.

BBC, haberi ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu sabah (27 Mart) Türk makamları BBC News muhabiri Mark Lowen'ı önceki gün otelinden alarak 17 saat gözaltında tuttuktan sonra İstanbul'dan sınır dışı etti. Perşembe sabahı kendisine 'kamu düzenine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir tebligat sunuldu" ifadeleri yer aldı.

'SON DERECE ÜZÜCÜ OLDU'

Mark Lowen ise sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce beş yıl yaşadığım ve çok sevdiğim ülkeden gözaltına alınmak ve sınır dışı edilmek son derece üzücü oldu. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik her demokrasinin temelidir" dedi.