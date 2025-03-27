Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi! Gezi ve Saraçhane'de provokatif yayınlar yapıyordu

İngiliz yayın kuruluşu BBC, muhabiri Mark Lowen’ın İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları takip ederken Türkiye’den sınır dışı edildiğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
BBC muhabiri Mark Lowen sınır dışı edildi! Gezi ve Saraçhane'de provokatif yayınlar yapıyordu
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 19:16
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 19:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında ilk mahkeme süreci tamamlandı. Soruşturmada tutuklanan 51 şüpheli arasında Ekrem İmamoğlu da yer alıyor. Şüpheliler, adliye işlemlerinin ardından cezaevine sevk edildi.

SARAÇHANE'DE GEZİ BENZERİ PROVOKASYONLAR

Saraçhane'de yaklaşık bir hafta süren protestolarda ortalık karıştı. Kamu malına zarar verildi, polisler yaralandı. Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi, Batı medyası bu kez de Saraçhane'deki olayları yakından takip etti. Onlardan biri de İngiliz yayın kuruluşu BBC oldu.

GÖZLATINA ALINDI

BBC muhabiri Mark Lowen, İstanbul’da gözaltına alındıktan sonra Türkiye’den sınır dışı edildi.

BBC, haberi ‘son dakika’ gelişmesi olarak duyurdu. Yapılan açıklamada, "Bu sabah (27 Mart) Türk makamları BBC News muhabiri Mark Lowen'ı önceki gün otelinden alarak 17 saat gözaltında tuttuktan sonra İstanbul'dan sınır dışı etti. Perşembe sabahı kendisine 'kamu düzenine tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle sınır dışı edildiğine dair yazılı bir tebligat sunuldu" ifadeleri yer aldı.

'SON DERECE ÜZÜCÜ OLDU'

Mark Lowen ise sınır dışı edilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önce beş yıl yaşadığım ve çok sevdiğim ülkeden gözaltına alınmak ve sınır dışı edilmek son derece üzücü oldu. Basın özgürlüğü ve tarafsız habercilik her demokrasinin temelidir" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Son dakika | MHP lideri Bahçeli'den Saraçhane tepkisi! 'Türkiye karanlık oyunlara gelmeyecek'
Afra Saraçoğlu Gülçin Santarcıoğlu'nu böyle ti'ye aldı! "Bana ne Seyran'dan'' demişti
Altılı masa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için bir araya geliyor! Saraçhane’de ilk miting
Bir yalan daha çürütüldü! Saraçhane'de çekildiği iddia edilen videoyla ilgili açıklama

Sıkça Sorulan Sorular

Ekrem İmamoğlu neden tutuklandı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nu “suç örgütü lideri” olmakla suçladı ve belediye ihaleleriyle bağlantılı yolsuzluk, gasp, rüşvet ve kara para aklama iddialarında bulundu. Savcılar ayrıca İmamoğlu'nu 2024 yerel seçimlerinde taşeron bir Kürt organizasyonla ittifak kurarak PKK'ya yardım etmekle de suçladı.
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.