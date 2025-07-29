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BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi

Orman yangınlarıyla mücadele seferberliği sürüyor. Yeşil vatana ihanet eden sabotajcılarla ilgili Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'den beklenmedik bir teklif geldi. Destici, orman yangınları, tecavüz ve terör suçları için idam cezasının geri getirilmesini önerdi. Önerisini sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaşan Destici, "Üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz." dedi.

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BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 15:45

'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. 5 ilde çıkan yangınların 4'ü kontrol altına alındı. Günlerdir seferberliğin ilan edildiği 'da ise mücadele havadan ve karadan sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı , yangınlarla ilgili son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "4 ilimizdeki 5 tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tüm bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam etmekte. Sadece bir yangın devam ediyor o da Bursa’nın Harmancık ilçesindeki yangın.

BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Müdahaleler havadan ve karadan sürüyor. Alanın tamamında ekiplerimiz çevrelemiş durumdayız. 5 uçak, 30 helikopter ve 855 araçla müdahale sürüyor. Risk hala devam ediyor. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz, olmaya devam edeceğiz."

Toplumsal düzeni bozacak ya da infiale neden olacak olaylarla ilgili önerisi Büyük Birlik Partisi Başkanı 'den geldi. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Destici şunları söyledi: "Daha önce iki suç için idam cezasının getirilmesiyle ilgili anayasa teklifimizi Meclis’te imzaya açmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık.

BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi

Şimdi, bile isteye ormanlarımızı yakan vatan hainlerini de ekleyerek üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz.

1) Ormanlarımızı yakan hainler için,

2) Çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler için,

3) Bizzat silahla ya da bombayla askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi ve masum insanlarımızı şehit eden teröristler için.

Var mısın? Türkiye"

https://x.com/Mustafa_Destici/status/1950090397012619573

BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi

ANAYASA TEKLİFİ SUNMUŞTU

Destici, daha önce iki suç için idam cezasını içeren bir anayasa teklifini Meclis'e sunduklarını hatırlatarak, orman yangınlarına yol açan 'vatan hainlerini' de kapsama ekleyerek taleplerini genişlettiğini belirtti.

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#Politika
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