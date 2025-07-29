BBP lideri Destici'den bir idam çıkışı daha! Bu 3 suç için getirilmesini istedi

Türkiye'nin ciğerleri yanmaya devam ediyor. 5 ilde çıkan yangınların 4'ü kontrol altına alındı. Günlerdir seferberliğin ilan edildiği Bursa'da ise mücadele havadan ve karadan sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla ilgili son yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "4 ilimizdeki 5 yangın tamamen kontrol altına alınmış durumda. Tüm bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam etmekte. Sadece bir yangın devam ediyor o da Bursa’nın Harmancık ilçesindeki yangın.

'TEYAKKUZ HALİNDEYİZ'

Müdahaleler havadan ve karadan sürüyor. Alanın tamamında ekiplerimiz çevrelemiş durumdayız. 5 uçak, 30 helikopter ve 855 araçla müdahale sürüyor. Risk hala devam ediyor. Ekim 2025’e kadar teyakkuz halindeyiz, olmaya devam edeceğiz."

Toplumsal düzeni bozacak ya da infiale neden olacak olaylarla ilgili idam cezası önerisi Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'den geldi. Sosyal medya hesabından çağrıda bulunan Destici şunları söyledi: "Daha önce iki suç için idam cezasının getirilmesiyle ilgili anayasa teklifimizi Meclis’te imzaya açmış ve kamuoyuyla da paylaşmıştık.

Şimdi, bile isteye ormanlarımızı yakan vatan hainlerini de ekleyerek üç suç için idam cezasının geri getirilmesini teklif ediyoruz.

1) Ormanlarımızı yakan hainler için,

2) Çocuklarımıza, kadınlarımıza tecavüz edip onları katleden sapık caniler için,

3) Bizzat silahla ya da bombayla askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı, öğretmenimizi ve masum insanlarımızı şehit eden teröristler için.

Var mısın? Türkiye"

https://x.com/Mustafa_Destici/status/1950090397012619573

ANAYASA TEKLİFİ SUNMUŞTU

Destici, daha önce iki suç için idam cezasını içeren bir anayasa teklifini Meclis'e sunduklarını hatırlatarak, orman yangınlarına yol açan 'vatan hainlerini' de kapsama ekleyerek taleplerini genişlettiğini belirtti.