BBP lideri Destici'den vatandaşa söz: Vaatlerimizi 5 sene içinde gerçekleştireceğiz 

14 May 2024 20:53 - Güncelleme : 14 May 2024 20:54

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MKYK Üyeleri, BBP Samsun İl ve İlçe Başkanları ile birlikte 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde zafer elde eden Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca'ya ziyarette bulundu. Salıpazarı Muhtarlar Derneğini de ziyaret eden Destici, muhtarlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

31 Mart'ta Salıpazarı ilçesini kazanan Refaettin Karaca'yı tebrik eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim öncesinde genel merkez binamızda başkan adaylarımızla toplantılar gerçekleştirdik. Toplantılarda; nelere dikkat etmeliyiz, hangi hizmetleri yapmalıyız, hangi anlayışta olmalıyız gibi konu başlıkları üzerinde yoğunlaştık. Toplantıların başarılı olduğunu düşünüyorum. Bunun sonucunda Sayın Refaettin Karaca’nın bize sunduğu fikir ve öneriler sayesinde Salıpazarı’nda başarı elde etmiş olduk" diye konuştu.

"VAATLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Belediye Başkanları ile birlikte toplantılar düzenlediklerine işaret eden Mustafa Destici, “Seçimden öncesi olduğu kadar seçimden sonrası içinde toplantılar düzenledik. Özellikle üzerinde durduğumuz konular seçim vaatlerimiz oldu. Seçim beyannamelerimizdeki vaatlerimizi 5 sene içerisinde gerçekleştirmek istiyoruz. Salıpazarı’nda vatandaşımıza hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.