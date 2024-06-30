BBP lideri Destici, ünvanını devretti: Yerine ünlü iş insanı geldi

30 Haziran 2024 15:02 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 15:06

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu yıl 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği''nin 20.'si düzenlendi. Selman Dede Mesire Alanı'nda düzenlenen etkinliğe ilgi büyüktü. Farklı şehirlerden gelen vatandaşlar kıran kırana geçen müsabakaları heyecanla takip etti.

296 SPORCU TER DÖKTÜ

Güreşlere katılan mevcut güreş ağası Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, katılımcıları selamlayarak başarılar diledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte Türkiye'nin farklı illerinden gelen 296 sporcu dereceye girmek için ter döktü.

BBP LİDERİNDEN 'AĞALIĞI' DEVRALDI

Mücadelenin sonunda ise 'Selman Dede'yi Anma ve Geleneksel Yağlı Güreş Şenliği'nde başpehlivan Mustafa Arslan oldu. Etkinlik sonunda iş insanı Faruk Koç, 2024 yılının son ağası Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den güreş ağalığını devraldı. Hendek ilçesinde düzenlenen güreşlerin yeni ağası Faruk Koç oldu.