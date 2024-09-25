BBP lideri Mustafa Destici'den referandum çağrısı: Hodri meydan diyoruz!

25 Eylül 2024 15:42 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 16:00

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında çok sert açıklamalarda bulundu. Asker ve polisi şehit eden teröristler için idam cezasının mutlaka getirilmesini istediklerini söyleyen Destici, "Hodri meydan diyoruz, madem demokrasi, o zaman gidelim topluma soralım, referandum yapalım, bu iki madde için toplumumuz ne derse o olsun" ifadelerini kullandı.

BBP​ Genel Başkanı Mustafa Destici​, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. İstanbul Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz​'ı şehit eden Yunus Emre Geçti​ hakkında konuşan Destici, çok sert sözler kullanıp idam çağrısında bulundu.

"CEZA SİSTEMİMİZİ DEĞİŞTİRMEYE MECBURUZ"

Türkiye'de belirli suçlar için verilen cezaların, işlenen suçları engellemeye yetmediğini dile getiren BBP lideri, "Bu tip suçlar için, özellikle katalog suçlar olarak sınıflandırılan alanlarda cezalar artırılmalı, infaz süreleri muhakkak yeniden düzenlenmelidir. Bunu yapmazsak, kadın cinayetlerini de çocuklara karşı işlenen suçları da uyuşturucunun yaygınlaşmasını da çocukların suça itilmesini de terörü de önleyemeyiz. Tekrar ediyorum, ceza sistemimizi değiştirmeye mecburuz. İdam cezasını getirmeye ve kararlılıkla uygulamaya mecburuz" ifadelerini kullandı.

"POLİSİMİZE KENDİSİNİ KORUMA HAKKI VERİLMELİ"

Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin de yapılması gerektiğini söyleyen Destici, "Polisimize kendisini koruma hakkı mutlaka çok açık bir şekilde verilmelidir" diye konuştu.

İDAM ÇAĞRISINI YİNELEDİ

İki suç için idam cezasının getirilmesini istediklerinin altını çizen Destici, "Bir, küçük yaşta çocuklarımıza cinsel istismarda bulunduktan sonra katleden cani sapıklar için, ikincisi de bizzat kurşun sıkarak, askerimizi, polisimizi şehit eden terörist ve caniler için idam cezasının mutlaka getirilmesini istiyoruz" dedi.

"REFERANDUM YAPALIM, TOPLUMUMUZ NE DERSE O OLSUN"

"Hodri meydan" diyerek konuşmasını sürdüren Destici, "Madem demokrasi, o zaman gidelim topluma soralım, referandum yapalım, bu iki madde için toplumumuz ne derse o olsun" ifadelerini kullandı.