BBP'de 5 il başkanı görevden alındı
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com.tr
09 May 2024 13:32 - Güncelleme : 09 May 2024 13:51
Büyük Birlik Partisi, yerel seçim döneminde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 ilde parti teşkilatlarının görevden alındığını açıkladı.
31 Mart yerel seçimlerinde aldığı 200 bin 301 oyla Türkiye genelinde yedinci olan Büyük Birlik Partisi'nde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.
Konuya ilişkin partiden resmi açıklama geldi. BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, seçimlerde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığını açıkladı.
Eren, çalışmalarından dolayı il başkanları ve yöneticilerine teşekkür etti.
Görevden alınan il teşkilatları şöyle:
- Karaman
- Çankırı
- Nevşehir
- Isparta
- Bilecik
Kaynak: Tgrthaber.com.tr