BBP'de 5 il başkanı görevden alındı

09 May 2024 13:32 - Güncelleme : 09 May 2024 13:51

AK Parti'den yerel seçim açıklaması: Sonuçlar en iyi şekilde değerlendirilecek

AK Parti'den yerel seçim açıklaması: Sonuçlar en iyi şekilde değerlendirilecek

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosya... 'Bunu ilk kez açıklıyorum'

Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu dosya... 'Bunu ilk kez açıklıyorum'

31 Mart yerel seçimlerinde aldığı 200 bin 301 oyla Türkiye genelinde yedinci olan Büyük Birlik Partisi'nde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

Konuya ilişkin partiden resmi açıklama geldi. BBP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, seçimlerde aday listelerinde eksiklik bulunan 5 ilde revizyon yapmak amacıyla il teşkilatlarının görevden alındığını açıkladı.

Eren, çalışmalarından dolayı il başkanları ve yöneticilerine teşekkür etti.

Görevden alınan il teşkilatları şöyle: