BBP’den yeni müfredata şartlı destek: Çocuklarımız, Kuran-ı Kerim'i ve Peygamberimizi öğrenmeli

01 Haziran 2024 18:13 - Güncelleme : 01 Haziran 2024 18:16

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen MKYK toplantısı öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'ni BBP'nin başarıyla tamamladığını aktaran Destici, gelecek seçimlerde daha büyük başarının sağlanacağına yürekten inandığını kaydetti.

Mustafa Destici, Türkiye'de iç siyasette bir yumuşama olduğunu, kendilerinin de siyasette yumuşamanın tarafında olduklarını söyledi. Yeni açıklanacak başkanlık divanında yeni ekiplerle yola devam edileceğini belirten Destici, "İlk önceliğimiz teşkilat olacak, eksik teşkilatlarımızın tamamlanması olacak. Üye sayımızın bu yıl içinde 200 bini geçmesi öncelenecek ve ondan sonra da belediyelerimizle birlikte bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

“BUNLARLA ÇÖZÜLEMEZ”

Seçimlerde vatandaşlara verdiği sözün arkasında olduklarını belirten Destici, kendilerine teslim edilen bölgelerde insanların daha mutlu, huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşayacaklarını kaydetti. Yeni eğitim müfredatına da değinen Destici,"Okulları donatarak, sınıflara akıllı tahta koyarak, her sınıfa bilgisayar koyarak ya da her öğrencinin eline iPad vererek, eğitim sorunu sadece bunlarla çözülemez. Bunlar önemlidir ama siz okullara bir değil iki de akıllı tahta koysanız eğer öğretmeninizi iyi yetiştiremiyorsanız ve hak ettiği itibarlı şartlarda çalıştıramıyorsanız maalesef eğitimde sınıfta kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

“KURAN-I KERİM DERSİNDEN RAHATSIZ OLUYORLAR”

Bugün yapılanların öğretmeni daha iyi yetiştirmeye yönelik olduğunu vurgulayan Destici, bir öğretmen akademisinin kurulmasını önemsediklerini ifade etti. Müfredat konusunda da kamuoyunda ön yargılar olduğuna işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Hala imam hatip okullarına ön yargılar var, liselerde okutulan Kuran-ı Kerim derslerine, sevgili Peygamberimizin hayatını konu alan derslere maalesef hala tepkiler var. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz, bir tarafta 'Ülkenin yüzde 99'u Müslüman' diyoruz ama diğer taraftan liselerin herhangi bir sınıfında 8'inde ya da 9'unda sürekli de değil, bir yıl haftada 2 saat okutulacak Kuran-ı Kerim dersinden rahatsız oluyoruz. Rahatsız olan siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz var. Basın yayının başında bulunan arkadaşlarımız var. Bunlar artık bu hülyalarından vazgeçsinler. Burası Türk İslam memleketidir, burada liselerde, onlar istese de istemese de çocuklarımız, Kuran-ı Kerim'i de, Peygamberimizi de öğrenmelidir ve İslam'ın temel bilgilerini de öğrenmelidir, bunları öğrenerek, liselerden mezun olmalıdır. Biz, bu müfredatı bu yönüyle destekliyoruz."

Öte yandan Destici, basın toplantısında partisinin Başkanlık Divanı'nın görev dağılımını açıkladı.