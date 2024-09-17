Behzat Ç. için haksız fesih iddiası! "Ahlaksızlıkla suçlayıp işten çıkardı”

17 Eylül 2024 12:11 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:33

Erdal Beşikçioğlu'nun (Behzat Ç.) yönettiği Etimesgut Belediyesi'ne bağlı Türk Tarih Müzesi'nde çalışan 9 işçi, haksız yere işten çıkarıldıklarını öne sürdü. İşten çıkarılan işçilerden Agah Çağatay, “Bizi ahlaksızlıkla suçlayıp işten çıkardılar” ifadelerini kullandı.

Behzat Ç. rolüyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Erdal Beşikçioğlu​'nun yönettiği Etimesgut Belediyesi'nde Türk Tarih Müzesi'nde görevli 9 işçinin, haksız yere işten çıkarıldığı öne sürüldü. Ortada hiçbir kanıt yokken ahlaksızlıkla suçlandıklarını söyleyen 3 işçi İhlas Haber Ajansı'na konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ERDAL BEY BİZİM NE AHLAKSIZLIĞIMIZ GÖRDÜ'

Kendilerinin ahlaksızlıkla suçlanıp iş çıkarma kodu olan SGK İş Çıkarma 42 No maddesinden 9 kişinin işine son verildiğini aktaran Agah Çağatay, Erdal Beşikçioğlu'nun "Hiçbir evladımızı ekmeğinden etmeyeceğim" sözlerini hatırlatıp şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Etimesgut Belediyesi'nde de çıkarmalarla karşı karşıya geldik. Erdal Bey seçimlerden önce ‘Hiçbir evladımızı ekmeğinden etmeyeceğim' dedi. Bizi ahlaksızlıkla suçlayıp iş çıkarma kodu olan SGK İş Çıkarma 42 No maddesinden 9 kişinin işine son verdi. Biz bu koddan dolayı hiçbir yerde iş bulamıyoruz. Erdal Bey bizim ne ahlaksızlığımız gördü”

(İşten çıkarılan Agah Çağatay)

"KOMİSYON KARARI OLMADAN YAPILAN BİR SINAVDI'

Türk Tarih Müzesi personeline İngilizce sınavı yapıldığını ve bu sınavın bir kurul gözetiminde olmadığını aktaran Çağatay “Sınavı kimin yaptığı belli değil. Sonucunda ise bu 9 kişi işinden oldu. Bu sınava girmeyip de hala bizimle aynı vasıfta olan görevine devam eden arkadaşlar var. Kalan arkadaşlara da bazılarını da farklı birimlere de bazıları ise hala Türk Tarih Müzesi'nde devam ediyor. Sınava girmeden görevine devam eden arkadaşlar var. Bu arkadaşlar sınava hala hiç girmediler. Sınav usulsüz bir sınavdı. Komisyon kararı olmadan yapılan bir sınavdı” diye konuştu.

"YÜZ KIZARTICI SUÇ OLDUĞU İÇİN İŞ BULAMIYORUZ"

İşte çıkarılmalarına sebep olarak İngilizce sınavını öne sunduklarını aktaran işçilerden Fatma Gül Konuk ise “12 yıldır belediye de hizmet veriyorum. Son olarak Türk Tarih Müzesi'nde çalışıyordum. Sonrasında işten çıkarıldım. Bir komisyon kontrolünde yapılan sınav değildi. Bizi İşten Çıkarma​ Kanu'nun 18. ve 25. maddesine göre ve İşten Çıkarma Kodu 42'den dolayı çıkardılar. Bizim burada bir ahlaksızlığımız yok. İş vereni kandırma gibi durumumu yok. Ortada hiç ispat ve kanıt yok. 2.5 aydır işsiziz. Yüz kızartıcı suç olduğu için iş bulamıyoruz. Tazminatlarımızı alamadık. Mağdur bir şekilde yaşamımız sürdürüyoruz” dedi.

(Fatma Gül ve Furkan Taş)

"İNGİLİZCE BİLMEDİĞİMİZ SÖYLENEREK İŞTEN ÇIKARILDIK"

3 yıldır belediyede görev yaptığını dile getiren Furkan Taş ise şu ifadeleri kullandı:

“Türk Tarih Müzesi'nde işe başladım. İşe girerken bize İngilizce şartı öne sürülmedi. Bize düzmece İngilizce sınavı yapıldı. Bu sınavda başarı şartı koyuldu. Sınava girmeyen bazı arkadaşlarımız işine devam ettiler. Bazı arkadaşlarımız birim değiştirdi. Biz 9 kişi olarak işten çıkarıldık. Bu sınavı düzenleyen bir komisyon yok. Bize bir sonuç bildirmediler. Biz İngilizce bilmediğimiz söylenerek işten çıkarıldık. Bunun soncunda da SGK Kod 42 ve 18 ve 25. maddeler öne sürüldü. Bu sebeplerden dolayı haksızca işten çıkarıldık”